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Η σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και αναδόχου αναμένεται να υπογραφεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του Φορέα στις αρχές του 2027.

Ο Φορέας θα αποκτά την κυριότητα της κατοικίας στο 70% της εμπορικής αξίας της και θα τη μισθώνει στους πρώην ιδιοκτήτες για δώδεκα χρόνια.

Οι μισθωτές θα μπορούν να λαμβάνουν μηνιαία κρατική επιδότηση ενοικίου από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού τους.

Η συσσώρευση τριών απλήρωτων μηνιαίων μισθωμάτων ενέχει τον κίνδυνο καταγγελίας της μίσθωσης, έξωσης και απώλειας του δικαιώματος επαναγοράς του ακινήτου από τον οφειλέτη.

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Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται για τους οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους και κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Με την ενεργοποίηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, οι οφειλέτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια θα μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους, όχι όμως ως ιδιοκτήτες, αλλά ως ενοικιαστές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έως τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου, ενώ θα ακολουθήσει η κύρωσή της από τη Βουλή, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του Φορέα στις αρχές του 2027.

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Στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου Φορέα προβλέπεται να συμμετάσχουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με συνολικό ποσό έως 100 εκατ. ευρώ.

Πώς θα χάνουν την ιδιοκτησία αλλά θα διατηρούν τη στέγη τους

Ο Φορέας θα αποκτά την κυριότητα της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, κατά κανόνα στο 70% της εμπορικής της αξίας, και στη συνέχεια θα τους την εκμισθώνει για χρονικό διάστημα 12 ετών. Οι πρώην ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν μηνιαίο ενοίκιο, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, ενώ θα μπορούν να λαμβάνουν κρατική στεγαστική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού τους. Παράλληλα, θα διατηρούν, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.

Οι βασικοί όροι του νέου καθεστώτος

Τι προβλέπεται Όροι Τίμημα απόκτησης κατοικίας από τον Φορέα Κατά κανόνα 70% της εμπορικής αξίας Διάρκεια μίσθωσης 12 χρόνια Κρατική επιδότηση ενοικίου 70–210 ευρώ τον μήνα Αναπροσαρμογή ενοικίου Κάθε χρόνο Δυνατότητα επαναγοράς Ακόμη και πριν από τη συμπλήρωση της 12ετίας Ενοίκια που έχουν καταβληθεί Δεν συμψηφίζονται με το τίμημα επαναγοράς Τρία απλήρωτα μηνιαία μισθώματα Κίνδυνος έξωσης και απώλειας του δικαιώματος επαναγοράς, εφόσον δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα

Δώδεκα χρόνια ενοίκιο χωρίς απόκτηση ιδιοκτησίας

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του νέου καθεστώτος είναι ότι τα ενοίκια που θα καταβάλλουν οι πρώην ιδιοκτήτες δεν θα αφαιρούνται από το τίμημα επαναγοράς της κατοικίας τους.

Για παράδειγμα, με ένα υποθετικό μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ, χωρίς αναπροσαρμογές, ένας πρώην ιδιοκτήτης θα έχει καταβάλει μέσα σε 12 χρόνια συνολικά 72.000 ευρώ σε ενοίκια, χωρίς να έχει αποκτήσει κανένα ποσοστό ιδιοκτησίας στο ακίνητο. Εάν θελήσει να αποκτήσει ξανά το σπίτι του, θα πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο τίμημα επαναγοράς.

Από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού στον κίνδυνο της έξωσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα των ευάλωτων νοικοκυριών να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις νέες οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η συσσώρευση τριών απλήρωτων μηνιαίων μισθωμάτων μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να οδηγήσει σε καταγγελία της μίσθωσης, έξωση και απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς…