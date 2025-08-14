Σε νέο ιστορικό ρεκόρ σκαρφώλωσε το Bitcoin σήμερα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 124.000 δολαρίων.

Η εκτόξευση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος αποδίδεται στο ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, λόγω της ανόδου των αμερικανικών μετοχών, του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από θεσμικούς επενδυτές, καθώς και του φιλικού ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στον κλάδο των ψηφιακών νομισμάτων.

Το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα έσπασε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ του, που είχε καταγράψει μόλις τη 14η Ιουλίου (123.205) δολάρια, ξεπερνώντας για λίγο ως ακόμη και τα 124.500 δολάρια, προτού υποχωρήσει ξανά. Λίγο πριν από τις 05:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του bitcoin κυμαινόταν περί τα 123.600 δολάρια.