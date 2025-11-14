Ένα δυσοίωνο δημογραφικό μέλλον, με μείωση πληθυσμού, έλλειψη εργαζομένων και απώλεια του ΑΕΠ περιγράφεται στα δεδομένα που παρουσίασε ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ, για τη Δυναμική των Πληθυσμών, Άρης Αλεξόπουλος.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αλεξόπουλος οι Έλληνες «γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο και μετακινούμαστε περισσότερο», περιγράφοντας μια πραγματικότητα που ήδη επηρεάζει την αγορά εργασίας.

30% λιγότερες γεννήσεις

Ο κ. Αλεξόπουλος υπογράμμισε ότι ο παραγωγικός πληθυσμός της χώρας, ηλικίας 15 έως 64 ετών, θα μειωθεί κατά περίπου 2 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2050.

«Σήμερα είμαστε στα 6,6 εκατομμύρια. Το 2050 θα είμαστε 30% λιγότεροι», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει άμεσο οικονομικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν δεν ενισχυθεί η παραγωγικότητα και το εργατικό δυναμικό, η χώρα κινδυνεύει να καταγράψει μείωση στο ΑΕΠ κατά 15%.

Ελληνικό παράδοξο: Ανεργία και κενές θέσεις

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ ανέδειξε και το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στην ελληνική αγορά.

Όπως είπε «οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό σε ποσοστό 75%. Ενώ πριν την πανδημία είχαμε έναν άνεργο για μια κενή θέση, σήμερα έχουμε έναν άνεργο για δέκα κενές θέσεις».

Σημείωσε ότι πολλοί άνεργοι είτε δεν θεωρούν ελκυστικές τις διαθέσιμες θέσεις είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες.

Παράλληλα επεσήμανε ότι ειδικότητες όπως υδραυλικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων και χειριστές κλαρκ παρουσιάζουν σοβαρό έλλειμμα.

Ο κ. Αλεξόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

«Στις γυναίκες η ανεργία είναι στο 12%, στους άνδρες στο 6%. Από τα 3 εκατομμύρια γυναίκες εργάζονται 1,8 εκατομμύριο», ανέφερε, κάνοντας λόγο για φαινόμενα «έμφυλου ρατσισμού» στην επαγγελματική ένταξη.

Παράλληλα επεσήμανε ότι μεγάλος αριθμός πολιτών 55–64 ετών μένει εκτός αγοράς εργασίας. «Από τα 1,5 εκατομμύρια, τα 700.000 είναι εκτός. Και εδώ υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός», σημείωσε.

Μπορούν οι μετανάστες να καλύψουν τις ανάγκες;

Ως άμεση απάντηση στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ο κ. Αλεξόπουλος πρότεινε στοχευμένη προσέλκυση εργαζομένων από το εξωτερικό. «Η πιο άμεση πηγή είναι η μετανάστευση. Αλλά σωστά οργανωμένη», είπε αναφέροντας ότι θα πρέπει να γίνει:

αναζήτηση εργαζομένων στις χώρες προέλευσης,

παροχή μαθημάτων γλώσσας πριν την άφιξη,

επαγγελματική εκπαίδευση εκ των προτέρων,

προγράμματα μακρόχρονης παραμονής.

Όπως είπε, η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για 5.000 εργαζόμενους είναι ένα καλό παράδειγμα, τονίζοντας ότι απαιτούνται περισσότερες παρόμοιες και πιο σταθερές συμφωνίες.

Κλείνοντας, ο κ. Αλεξόπουλος προειδοποίησε ότι τα επόμενα χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών δεν θα περιορίζεται πλέον στις επενδύσεις ή την τεχνολογία, αλλά στο ποιος θα καταφέρει να προσελκύσει εργαζομένους. «Ο ανταγωνισμός θα αφορά το ανθρώπινο δυναμικό», τόνισε χαρακτηριστικά.