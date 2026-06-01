Από σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, προγραμματίζονται πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με συνολικό ποσό 69.320.000 ευρώ να κατατίθεται σε 72.990 δικαιούχους.

Ειδικίκότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα καταβληθούν τα εξής ποσά:

Από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου στην καταβολή 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Επιπλέον, στις 3 Ιουνίου θα δοθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή των εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.

Από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα βοηθήματα. Ακόμη, 13.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 μητέρες που λαμβάνουν επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 19.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 ωφελούμενους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.