Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, και ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών και προεδρεύων του ECOFIN, Σάιμον Χάρις, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, όπου δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τη φορολογία των τσιγάρων, λόγω της αντίρρησης της Μάλτας (9 Νοεμβρίου 2026).

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την αναθεώρηση της φορολογίας των προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Η Μάλτα παρέμεινε η μοναδική χώρα που δεν συναίνεσε στην ιρλανδική συμβιβαστική πρόταση, εμποδίζοντας την απαιτούμενη ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Η ιρλανδική προεδρία κατάφερε να αυξήσει τον αριθμό των υποστηρικτών της πρότασης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κερδίζοντας τη στήριξη χωρών όπως η Σουηδία.

Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Σάιμον Χάρις εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, προγραμματίζοντας την επαναφορά του ζητήματος στο Συμβούλιο τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση στοχεύει στην επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενσωμάτωση νέων προϊόντων νικοτίνης.

Παρά τις συζητήσεις για σταδιακή αύξηση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών, καμία νέα φορολογική επιβάρυνση δεν εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης.

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Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες η διαπραγμάτευση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για την αναθεώρηση της φορολογίας των τσιγάρων και των υπόλοιπων προϊόντων καπνού, καθώς η Μάλτα ήταν η μοναδική από τις 27 χώρες που δεν συναίνεσε στην τελευταία συμβιβαστική πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας.

Η εξέλιξη αποτέλεσε ανατροπή, καθώς πριν από τη συνεδρίαση οι μεγαλύτερες επιφυλάξεις προέρχονταν από τη Σουηδία, η οποία τελικά αποδέχθηκε τον συμβιβασμό για τη φορολόγηση των νέων προϊόντων νικοτίνης. Αντίθετα, η Μάλτα παρέμεινε η μόνη χώρα που δεν ήταν έτοιμη να συμφωνήσει, εμποδίζοντας την απαιτούμενη ομοφωνία.

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«Είμαι απογοητευμένος που η Μάλτα δεν ήταν ακόμη σε θέση να συμφωνήσει», δήλωσε ο προεδρεύων του ECOFIN, Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Σάιμον Χάρις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το αδιέξοδο θα ξεπεραστεί τον Δεκέμβριο, οπότε η ιρλανδική προεδρία θα επαναφέρει το ζήτημα στο Συμβούλιο.

«Μπήκαμε με 23 χώρες, φύγαμε με 26»

Ο Χάρις αποκάλυψε ότι στην αρχή της συνεδρίασης περίπου 23 χώρες υποστήριζαν τη συμβιβαστική πρόταση, ενώ μέχρι το τέλος ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 26.

Καθοριστικός ήταν ο συμβιβασμός για τα φακελάκια νικοτίνης (nicotine pouches), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο σημερινό ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Η ιρλανδική προεδρία πρότεινε να συμφωνηθεί καταρχήν η υπαγωγή τους στο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, αφήνοντας για μεταγενέστερο στάδιο τον καθορισμό του συγκεκριμένου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή.

«Να συμφωνήσουμε σήμερα στην αρχή και να καθορίσουμε τον συντελεστή αύριο», εξήγησε ο Χάρις, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα εποικοδομητική τη στάση της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

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Η συμβιβαστική αυτή κίνηση επέτρεψε στις δύο χώρες να στηρίξουν την προσπάθεια συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να ξεπεραστεί η τελική αντίρρηση της Μάλτας.

Πόσο θα αυξάνονταν οι φόροι – Τι ισχύει για την Ελλάδα

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025, προέβλεπε αύξηση κατά περίπου 139% του ευρωπαϊκού ελάχιστου ειδικού φόρου στα τσιγάρα, από 90 σε 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τη La Repubblica, η συμβιβαστική πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας προέβλεπε χαμηλότερους συντελεστές και σταδιακή εφαρμογή, με ελάχιστο φόρο 140 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα το 2028, 170 ευρώ το 2030 και 200 ευρώ το 2032. Αντίστοιχοι συντελεστές περιλαμβάνονταν και σε προηγούμενο επίσημο συμβιβαστικό σχέδιο του Συμβουλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε ανακοινώσει στις 27 Οκτωβρίου, από την Ξάνθη, ότι η χώρα, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είχε εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους στη διαπραγμάτευση, με πιο συγκρατημένες φορολογικές αυξήσεις και μεταβατική περίοδο έως το 2036, αντί της αρχικής εφαρμογής από το 2028.

Πρόκειται, ωστόσο, για ρυθμίσεις της συμβιβαστικής πρότασης και όχι για οριστικά εγκεκριμένους συντελεστές.

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Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις αφορούν τους ευρωπαϊκούς ελάχιστους ειδικούς φόρους και δεν συνεπάγονται αυτομάτως αντίστοιχες αυξήσεις στην τελική τιμή του πακέτου. Μετά το σημερινό αδιέξοδο, δεν εγκρίθηκε καμία νέα ευρωπαϊκή φορολογική αύξηση.

Το αναπάντητο ερώτημα της Μάλτας

Παρά το γεγονός ότι η Μάλτα παρέμεινε η μοναδική χώρα που δεν αποδέχθηκε τον συμβιβασμό, ο Σάιμον Χάρις δεν διευκρίνισε ποιο συγκεκριμένο σημείο της πρότασης προκάλεσε την αντίρρησή της.

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Οι προβληματισμοί για τις οικονομικές επιπτώσεις της εναρμόνισης των ειδικών φόρων στις μικρότερες οικονομίες είχαν πάντως αναδειχθεί στη δημόσια συζήτηση στη Μάλτα πριν από το ECOFIN.

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Σε άρθρο του στο μαλτέζικο cde.news στις 7 Νοεμβρίου, ο Ντονάτο Ραπόνι, πρώην επικεφαλής της μονάδας ΦΠΑ της Κομισιόν, καλούσε την κυβέρνηση να επιλέξει την αποχή αντί να εμποδίσει τη συμφωνία. Όπως εξηγούσε, στα φορολογικά ζητήματα η αποχή δεν εμποδίζει την ομοφωνία, επιτρέποντας σε μια χώρα να διατηρεί τις επιφυλάξεις της χωρίς να μπλοκάρει τις υπόλοιπες.

Η παρέμβασή του, πάντως, δεν αποτελεί επίσημη αιτιολόγηση της στάσης της μαλτέζικης κυβέρνησης.

Αντίθετα, η Κύπρος στήριξε τη συμβιβαστική πρόταση, με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό να τη χαρακτηρίζει ισορροπημένη, καθώς συνδυάζει τη φιλοδοξία της μεταρρύθμισης με τις ευαισθησίες συγκεκριμένων κρατών-μελών.

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Χάρις – «Η δημόσια υγεία έχει σημασία»

Ο Ιρλανδός υπουργός επέμεινε ότι η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μόνο φορολογικό ζήτημα, αλλά αφορά πρωτίστως την προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα των νέων.

Όπως υποστήριξε, οι σημερινοί ευρωπαϊκοί κανόνες είναι παρωχημένοι και επιτρέπουν στις καπνοβιομηχανίες να αξιοποιούν τα κενά του φορολογικού πλαισίου για νέα προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα φακελάκια νικοτίνης.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις επιβεβαίωσε ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να στηρίζει την ιρλανδική προεδρία.

Η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί τον Δεκέμβριο, με την ιρλανδική προεδρία να επιδιώκει να εξασφαλίσει και τη συναίνεση της Μάλτας, ώστε να προχωρήσει η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φορολογίας του καπνού.