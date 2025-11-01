Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε ολόκληρη τη χώρα, με την εταιρεία να κάνει λόγο για στοχευμένη αναδιάρθρωση, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά της. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη.





Την Τρίτη στη Βουλή το θέμα των ΕΛΤΑ

Η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13:00, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και των διοικήσεων των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι «ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει τον Οργανισμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. «Τα χρήματα που έχουν επενδυθεί και η μέριμνα που έχει ληφθεί έχουν στόχο τη διασφάλιση της επιβίωσης του Οργανισμού», υπογράμμισε.





Το νέο μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον»

Η εταιρεία προχωρά στη νέα εποχή με το μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», το οποίο επιτρέπει την παροχή όλων των υπηρεσιών απευθείας στην πόρτα του πολίτη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, το σχέδιο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και στην ευελιξία των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, δήλωσε ότι «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς· είναι μια υπηρεσία που φτάνει ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».





Το δίκτυο των 1.400 ταχυδρόμων

Ο θεσμός «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, οι οποίοι εξυπηρετούν καθημερινά ολόκληρη τη χώρα. Οι εργαζόμενοι διαθέτουν ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) που τους επιτρέπει να διεκπεραιώνουν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις απευθείας στον χώρο του πολίτη.



Ιδιαίτερη φροντίδα προβλέπεται για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως σήμερα. Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μαζί του για ραντεβού κατ’ οίκον.

Επιπλέον, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή να προγραμματίζουν επισκέψεις του ταχυδρόμου στην περιοχή τους.



«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», διαβεβαίωσε ο κ. Σκλήκας, εξηγώντας ότι με το νέο μοντέλο όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο σπίτι τους, από τον ίδιο άνθρωπο που τους εξυπηρετούσε πάντα, «αλλά τώρα πιο γρήγορα, πιο απλά και πιο ψηφιακά»





Γιατί κρίθηκε αναγκαία η αναδιοργάνωση

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ τονίζει ότι η αναδιοργάνωση του δικτύου αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Παρά τη μακρόχρονη παρουσία του, ο φορέας παραμένει ελλειμματικός σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά:

μόλις το 10% των εσόδων προέρχεται από τα φυσικά καταστήματα, ενώ αυτά αντιστοιχούν σε 45% του συνολικού λειτουργικού κόστους. Σε πολλές περιπτώσεις, τα καταστήματα εμφάνιζαν ετήσιες ζημιές άνω των 150.000 ευρώ.

Ο μετασχηματισμός κρίνεται, έτσι, αναγκαίος για τη διασφάλιση του μέλλοντος των ΕΛΤΑ, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου. Η συνέχιση λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων με ελάχιστη δραστηριότητα δεν θεωρείται πλέον βιώσιμη επιλογή.





Τα βήματα του μετασχηματισμού

Η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων βασίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Ήδη έχουν προηγηθεί:

-η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier,

-η ανανεώση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα,

-η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και

-η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει διασφαλισμένη, με τουλάχιστον ένα κατάστημα ανά νησί. Στις περιοχές χωρίς φυσική παρουσία, οι πολίτες εξυπηρετούνται από αγροτικούς ταχυδρόμους, κινητές μονάδες, συνεργαζόμενα σημεία και πρακτορεία με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, διατηρώντας τις ίδιες υπηρεσίες με μικρότερο λειτουργικό κόστος.



Διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με τη διοίκηση, κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του. Το προσωπικό θα αξιοποιηθεί σε νέες, πιο παραγωγικές θέσεις, ενισχύοντας τη διανομή, την εξυπηρέτηση πελατών και τις ψηφιακές λειτουργίες.

Περισσότεροι από 1.400 ταχυδρόμοι, 500 συνεργάτες ΕΛΤΑ και 400 διανομείς της ΕΛΤΑ Courier εξυπηρετούν καθημερινά όλη τη χώρα, και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί με τη μετακίνηση υπαλλήλων από τα καταστήματα που κλείνουν. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για όλους τους εργαζομένους.



Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δηλώνουν ότι παραμένουν παρόντα σε όλη την επικράτεια, με νέες μορφές λειτουργίας, σύγχρονα εργαλεία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στηρίζουν την περιφέρεια, επενδύουν στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση και στον εξοπλισμό, διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο, αξιόπιστο και ανθρώπινο ταχυδρομείο που συνεχίζει να υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό.

Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν:

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ

