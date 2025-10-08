Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, το οποίο προσφέρει επιχορήγηση ύψους 14.800 ευρώ σε ανέργους 18–60 ετών που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες περιοχές: Π.Ε. Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου καθώς και τους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας. Συνολικά, θα χρηματοδοτηθούν 850 νέες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 12,58 εκατ. ευρώ, μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:
- 4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας,
- 5.400 € μετά το πρώτο εξάμηνο,
- 5.400 € μετά το δεύτερο εξάμηνο.
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και πρέπει να συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης από τη ΔΥΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες & Δημόσια Πρόσκληση: dypa.gov.gr
Υποβολή αιτήσεων: gov.gr