Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, το οποίο προσφέρει επιχορήγηση ύψους 14.800 ευρώ σε ανέργους 18–60 ετών που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες περιοχές: Π.Ε. Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου καθώς και τους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας. Συνολικά, θα χρηματοδοτηθούν 850 νέες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 12,58 εκατ. ευρώ, μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Advertisement

Advertisement

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας,

με την έναρξη δραστηριότητας, 5.400 € μετά το πρώτο εξάμηνο,

μετά το πρώτο εξάμηνο, 5.400 € μετά το δεύτερο εξάμηνο.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και πρέπει να συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης από τη ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες & Δημόσια Πρόσκληση: dypa.gov.gr

Υποβολή αιτήσεων: gov.gr