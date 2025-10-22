Η ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα φάση εκρηκτικής ανόδου των επενδύσεων, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος προέβλεψε ότι το ποσοστό των επενδύσεων θα φτάσει στο 18% του ΑΕΠ έως το 2027, από 11% το 2019 και 16% το 2024.

Μιλώντας στην τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου προς τιμήν του, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, έχοντας κερδίσει την αξιοπιστία της μετά τη μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

«Η Ελλάδα χρησιμοποιείται πλέον ως υπόδειγμα προς μίμηση, ακόμη και για τη Γερμανία».

Ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι η διατήρηση της δυναμικής των επενδύσεων προϋποθέτει υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, μείωση της γραφειοκρατίας και αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

«Έχουμε μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία. Είναι στο χέρι μας να μην τη σπαταλήσουμε», τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας, ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, τη χαρακτήρισε ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Περιέγραψε δε, μια παγκόσμια οικονομία σε μεταβατική φάση, με τον προστατευτισμό των ΗΠΑ, την κλιματική κρίση και την τεχνολογική επανάσταση να αλλάζουν τα δεδομένα.

Την ίδια ώρα, όπως είπε, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, καθώς η αβεβαιότητα στις ΗΠΑ οδηγεί ολοένα περισσότερους επενδυτές σε ευρωπαϊκά αξιόγραφα. «Αυτό ενισχύει τον διεθνή ρόλο του ευρώ και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για χώρες όπως η Ελλάδα», τόνισε ο Διοικητής της ΤτΕ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ, όπου ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσιοςπαρουσίασε τον τιμητικό τόμο με τίτλο «Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα» και αναφέρθηκε στο ακαδημαϊκό και δημόσιο έργο του.

Το παρόν έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, πρώην διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας και κορυφαίοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα.