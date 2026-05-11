Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς η 15η Μαΐου αποτελεί την τελευταία ημερομηνία για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Η συγκεκριμένη δυνατότητα λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για έγκαιρη συμμόρφωση, σε μια περίοδο όπου το οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά παραμένει αυξημένο.

Η ΑΑΔΕ καταγράφει ήδη ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς υποβολής δηλώσεων, με περισσότερα από 3 εκατομμύρια Ε1 να έχουν ήδη κατατεθεί, γεγονός που δείχνει ότι οι φορολογούμενοι επιλέγουν να κινηθούν νωρίτερα από άλλες χρονιές. Η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η διεύρυνση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων φαίνεται να περιορίζουν τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί ήδη 3.041.862 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο 6,9 εκατομμυρίων δηλώσεων.

Το οικονομικό όφελος, ωστόσο, δεν θα παραμείνει ίδιο για όλους. Όσοι υποβάλουν δήλωση μετά τις 15 Μαΐου αλλά έως τις 15 Ιουνίου θα λάβουν μειωμένη έκπτωση 3%, ενώ από τις 16 Ιουνίου έως και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Βασική προϋπόθεση παραμένει η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως το τέλος Ιουλίου.

Φυσικά, όλοι οι φορολογούμενοι δικαιούνται την αποπληρωμή του φόρου τους σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον δεν μπορούν να καλύψουν το ποσό με εφάπαξ πληρωμή.

Το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο, όπου οι ημερομηνίες δεν θα αλλάζουν συνεχώς με παρατάσεις της τελευταίας στιγμής. Παράλληλα, η πολιτική των εκπτώσεων λειτουργεί και ως έμμεσο εργαλείο ρευστότητας για το κράτος. Η άμεση είσπραξη φόρων μέσω εφάπαξ πληρωμών ενισχύει τα δημόσια ταμεία νωρίτερα μέσα στο έτος, την ώρα που το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί να διατηρήσει δημοσιονομική ισορροπία χωρίς νέα φορολογικά μέτρα.