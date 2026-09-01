Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχουν τα εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα μοντέλα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν κυβερνοδιαταραχές με διεθνείς διαστάσεις, ενώ πολλοί φορείς δεν διαθέτουν επαρκή πρωτόκολλα για τη διαχείριση της εφαρμογής τους.

Ο Μπέιλι τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταβάλει την ταχύτητα και την κλίμακα των κινδύνων κυβερνοασφάλειας, απειλώντας τη σταθερότητα των αγορών.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την αυξημένη μόχλευση στις αγορές μετοχών και ομολόγων, η οποία τροφοδοτείται από την επενδυτική αισιοδοξία για την τεχνολογία.

Τέλος, καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δώσουν προτεραιότητα στη διεθνή συνεργασία για την ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι προστέθηκε στη λίστα των προσωπικοτήτων που προειδοποιούν για τους παγκόσμιους κινδύνους που ενέχει η πιο εξελιγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Σε επιστολή δύο σελίδων που απέστειλε σε υπουργούς Οικονομικών και διοικητές κεντρικών τραπεζών διεθνώς, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του διεθνούς Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), ο Μπέιλι ανέφερε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «αιχμής» (frontier AI models) «επιδεικνύουν ολοένα και πιο εξελιγμένη αυτονομία και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς και δυνατότητες πρόκλησης απειλών».

Επισήμανε ότι τα εν λόγω μοντέλα ενέχουν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης του «στενά διασυνδεδεμένου» παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω κυβερνο-διαταραχών που «μπορούν να εξαπλωθούν πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα».

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Ο Μπέιλι έγραψε στους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές κεντρικών τραπεζών της G20 ενόψει της συνάντησής τους στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα: «Οι πρόσφατες εξελίξεις κατέδειξαν επίσης ότι πολλοι φορείς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της ανάπτυξης, της κυκλοφορίας και της εφαρμογής προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, αυξάνοντας έτσι τους κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι μόνο».

Η επιστολή του ενισχύει τις προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν διατυπώσει διακεκριμένοι ειδικοί της τεχνολογίας τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για διεθνή συνεργασία με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από την τεχνητή νοημοσύνη, όταν είχε δηλώσει σε στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου: «Καμία χώρα δεν μπορεί να απομονωθεί από τον διασυνοριακό χαρακτήρα των συστημάτων που κυριαρχούν σήμερα».

Τον περασμένο μήνα, μια επιστολή που υπογράφηκε από 1.367 ερευνητές και μηχανικούς σε εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης αιχμής – κυρίως στις OpenAI, Anthropic και Google DeepMind – ανέδειξε επίσης τις ανησυχίες όσων εργάζονται καθημερινά πάνω σε αυτή την τεχνολογία.

Αναφερόταν ότι: «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η ανάπτυξη δυνατοτήτων να επιταχυνθεί ραγδαία, ξεπερνώντας την ικανότητά μας να κατανοήσουμε ή να ελέγξουμε τα συστήματα που προκύπτουν», ενώ στη συνέχεια ζητούσε την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ για «μια διεθνή προσπάθεια ανάπτυξης των τεχνικών εργαλείων και των εργαλείων διακυβέρνησης που απαιτούνται για τον σκόπιμο έλεγχο του ρυθμού εξέλιξης της τεχνολογίας αιχμής στην αυτοματοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύφθηκε επίσης ότι το προσωπικό της OpenAI είχε εντοπίσει ενδείξεις ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς («rogue behaviour») σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, εβδομάδες προτού αυτοί ξεφύγουν από το περιβάλλον εκπαίδευσής τους και εξαπολύσουν μια πρωτοφανή εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων που προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία.

Επεκτείνοντας το θέμα στον τομέα της χρηματοοικονομικής πολιτικής, ο Μπέιλι συνέχισε: «Για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η πιο άμεση ανησυχία αφορά τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης αιχμής στους κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Η τεχνητή νοημοσύνη αιχμής ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει ουσιαστικά την ταχύτητα, την κλίμακα και τα οικονομικά δεδομένα των κινδύνων κυβερνοασφάλειας, γεγονός που θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην αγορά σε ολόκληρο το σύστημα, ιδίως λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης παρόχων υπηρεσιών τρίτων μερών».

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Επίσης, κάλεσε τους υπεύθυνους για τη διασφάλιση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων να δώσουν προτεραιότητα σε «κατάλληλα μέτρα για την υποστήριξη της ασφαλούς και υπεύθυνης διάθεσης και εφαρμογής μοντέλων σε παγκόσμια κλίμακα».

Η επιστολή ανέφερε επίσης τις ανησυχίες του Μπέιλι σχετικά με την αυξημένη χρήση μόχλευσης στις αγορές ομολόγων και μετοχών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τάση αυτή συνδυάζεται με τις υψηλές αποτιμήσεις σε συγκεντρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές —οι οποίες τροφοδοτούνται κυρίως από την αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης— με τρόπο που θα μπορούσε να εντείνει μια μελλοντική διόρθωση της αγοράς.

«Εξακολουθώ, επομένως, να ανησυχώ ότι ένα ισχυρό πλήγμα ή ένας συνδυασμός πληγμάτων θα μπορούσε να πυροδοτήσει ταυτόχρονα πολλαπλές ευπάθειες», όπως σημειών.

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Ο Μπέιλι, κατέχει τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας από τον Μάρτιο του 2020, ενώ προηγουμένως είχε ηγηθεί τόσο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) όσο και της Αρχής Προληπτικής Εποπτείας (Prudential Regulation Authority), των δύο βασικών ρυθμιστικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρυσι διορίστηκε πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). Το FSB, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, συντονίζει σε διεθνές επίπεδο το έργο των εθνικών χρηματοπιστωτικών αρχών και των διεθνών φορέων καθορισμού προτύπων, με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών ρυθμίσεων και πολιτικών προς όφελος της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

