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Η παραγωγική ισχύς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς όσο μεγάλη κι αν είναι η ζήτηση, κάθε κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει και την απαραίτητη δυνατότητα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Hyundai δίνει το δικό της ισχυρό στίγμα, με το γιγαντιαίο βιομηχανικό συγκρότημα που διατηρεί στην Ούλσαν, στη νοτιοανατολική ακτή της Νότιας Κορέας, μία από τις πιο εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

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Τα μεγέθη των εγκαταστάσεων του εν λόγω συμπλέγματος είναι πραγματικά εντυπωσιακά, τόσο λόγω της έκτασής τους όσο και εξαιτίας της τεράστιας παραγωγικής τους ικανότητας.

Αρχικά, στο εν λόγω εργοστάσιο, κάθε χρόνο κατασκευάζονται περίπου 1,5 εκατομμύριο οχήματα (κάτι που μεταφράζεται σε περίπου ένα αυτοκίνητο το δευτερόλεπτο), γεγονός που καθιστά το συγκρότημα της Hyundai το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων στον κόσμο ως προς την παραγωγική τους ισχύ. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε μια τεράστια έκταση περίπου 1.200 στρεμμάτων, ενώ και η στρατηγική τους θέση συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική λειτουργία τους.

Και αυτό γιατί το συγκρότημα περιλαμβάνει πέντε εργοστάσια παραγωγής οχημάτων, καθώς και μια ξεχωριστή μονάδα κατασκευής κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων. Ταυτόχρονα, αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση παραγωγής αυτοκινήτων παγκοσμίως που διαθέτει δικό της λιμάνι, μέσω του οποίου εξάγεται περίπου το 75% της συνολικής παραγωγής, με τα οχήματα να καταλήγουν σε περισσότερες από 200 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στις εγκαταστάσεις του παράγονται 17 διαφορετικά μοντέλα, από τα Santa Fe και Tucson μέχρι όλη την γκάμα της Genesis και οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν 18 ώρες την ημέρα. Το επόμενο χρόνο οι εγκαταστάσεις της Hyundai θα αποκτήσουν ένα έκτο εργοστάσιο που θα κατασκευάζει μόνο ηλεκτρικά οχήματα.

Το εργοστάσιο στο Ούλσαν άνοιξε το 1968, μόλις ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ίδιας της Hyundai. Αρχικά, ο χώρος δημιουργήθηκε για να εκτελέσει χρέη γραμμής συναρμολόγησης της Ford, με τις Cortina που έβγαιναν να αφορούν την τοπική αγορά.

Σήμερα, το Ούλσαν είναι ένα πραγματικό μεγαθήριο που δεν μπορεί να κρύψει το μέγεθός του. Μέσα σε αυτό, υπάρχουν περίπου 600.000 δέντρα και πάρα πολλοί χώροι ξεκούρασης για τους εργαζόμενους.

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φού βγουν τα αυτοκίνητα από τη γραμμή παραγωγής και περάσουν ποιοτικό έλεγχο, μεταφέρονται σε ένα τεράστιο πάρκινγκ στην αποβάθρα που διαθέτει. Η απόσταση είναι μικρή και όλα γίνονται πολύ γρήγορα, με τους οδηγούς που βάζουν τα νέα αυτοκίνητα στο οχηματογωγό να κυκλοφορούν με ένα πολυμορφικό Staria στους χώρους της αποβάθρας για να βάλουν και τα υπόλοιπα μέσα.

Πρόκειται για μια καθημερινή διαδικασία που δουλεύει ρολόι, με ένα πλοίο να φεύγει από το λιμάνι κάθε 24 ώρες. Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων, ο συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής και εξαγωγής αυτοκινήτων εξοικονομεί χρήματα και χρόνο, και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Hyundai μπορεί να κατασκευάζει τόσα πολλά οχήματα κάθε χρόνο.

Το Ούλσαν έχει αναπτυχθεί γύρω από τις τεράστιες εγκαταστάσεις της Hyundai και έχει 1,1 εκ. πληθυσμό. Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες στο εργοστάσιο το 1968, στην περιοχή ζούσαν μόνον 30.000 άνθρωποι. Λιγότεροι δηλαδή από τους 34.000 που εργάζονται σήμερα στα εργοστάσια.

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