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Σε ξένα χέρια περνούν μεγάλα ιστορικά ιδιωτικά σχολεία της χώρας καθώς όπως φαίνεται οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος λειτουργίας τους.

Ηδη 10 πολύ μεγάλα εκπαιδευτήρια πωλήθηκαν και όπως λένε γνώστες του χώρου θα ακολουθήσουν και άλλα. Αυτές τις μέρες έγινε γνωστό ότι στο Βρετανικό πολυεθνικό επενδυτικό σχήμα Forfar Education, με έδρα το Λονδίνο, περιήλθε και το ιστορικό ιδιωτικό σχολείο «Το Παγκρήτιον» στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο συμπληρώνει πάνω από έξι δεκαετίες αδιάλειπτης λειτουργίας από το 1963.

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Η επιχειρηματική αυτή κίνηση επιβεβαιώνει το ευρύτερο κύμα εξαγορών και επενδύσεων που καταγράφεται στην εγχώρια αγορά ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς μεγάλοι εκπαιδευτικοί όμιλοι της αλλοδαπής (όπως οι Inspired Education Group, ISP, Cognita Schools και Dukes Education) αποκτούν σταδιακά τον έλεγχο κορυφαίων ελληνικών εκπαιδευτηρίων (μεταξύ των οποίων τα CGS, Μωραΐτη, Αυγουλέα-Λιναρδάτου, Ελληνογερμανική Αγωγή και Δούκα).

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) η συγκεκριμένη τάση συγκέντρωσης της αγοράς σε διεθνή funds αναδεικνύεται πλέον σε κυρίαρχο χαρακτηριστικό του κλάδου, με τους ξένους επενδυτές να στοχεύουν στρατηγικά σε σχολικές μονάδες εγνωσμένου κύρους που διαθέτουν ισχυρό εκπαιδευτικό αποτύπωμα και υψηλή αναγνωρισιμότητα στις τοπικές κοινωνίες. Το Παγκρήτιον είναι το δεύτερο σχολείο που εξαγοράζει η ForfarEducation. Το ίδιο fund έχει εξαγοράσει άλλο ένα σχολείο της περιφέρειας, το Ροδίων Παιδεία. Τα υπόλοιπα σχολεία που έχουν εξαγοραστεί εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η λίστα των ιδιωτικών σχολείων που έχουν εξαγοραστεί από πολυεθνικά κεφάλαια:

CGS (Εκπ. Κωστέα-Γείτονα) – Inspired Education Group

Σχολή Μωραΐτη – Inspired Education Group

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου – International Schools Partnership (ISP)

Εκπαιδευτήρια «ο Πλάτων» – International Schools Partnership (ISP)

Ελληνογερμανική Αγωγή – International School Partnerships (ISP)

Εκπαιδευτήρια Δούκα – Cognita Schools

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη – Dukes Education

International School of Athens (ISA) – Dukes Education

Ροδίων Παιδεία – Forfar Education

Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» – Forfar Education

Σύμφωνα με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς όσον αφορά στα εργασιακά των ιδιωτικών σχολείων που περνούν στα χέρια funds, ο το διάστημα είναι ακόμη μικρό για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, διακρίνονται κάποιες πρώτες τάσεις που μένει να φανεί, αν παγιωθούν:

Σε κάποια από αυτά τα σχολεία παρατηρείται τάση περικοπής δαπανών και αύξησης διδάκτρων Σε κάποια, επίσης, υπάρχει διάλογος με τις διοικήσεις για βελτίωση όρων εργασίας και αμοιβής, γεγονός θετικό.