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Την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εξέφρασε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στέλνοντας αυστηρότατο μήνυμα στους πολιτικούς ηγέτες λέγοντας πως έχουν ήδη αργήσει πολύ να πάρουν αποφασιστικά μέτρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είναι τώρα η ώρα να αναλάβουμε δράση», προσθέτοντας ότι οι πολιτικοί χρειάζονται θάρρος για να προχωρήσουν στα αναγκαία μέτρα.

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«Πραγματικά δεν μπορώ να βρω τρόπο να τονίσω πόσο σημαντικό και κρίσιμο είναι να βρεθεί το πολιτικό κουράγιο και να γίνουν τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν. Πρόκειται για δύσκολα, αλλά απαραίτητα πολιτικά βήματα που πρέπει να γίνουν», είπε.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ εκτιμά ότι για να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς η παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, να σταματήσει η καθημερινή αγωνία για τον εφοδιασμό καυσίμων σε όλο τον πλανήτη και να πέσουν τα επίπεδα δημόσιου χρέους.

Δημόσιο χρέος και πληθωρισμός απειλούν την παγκόσμια οικονομία

Παράλληλα, η επικεφαλής του ΔΝΤ στάθηκε και στην αύξηση του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός «διαβρώνει» τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με αποτέλεσμα μεγάλες οικονομίες, όπως ΗΠΑ, Γερμανία και Γαλλία να βλέπουν αύξηση της απόδοσης των 10ετών και 30τών ομολόγων τους.

Η Γκεοργκίεβα επισημαίνει πως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ασκούν ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις, μεταξύ άλλων ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά ομολόγων από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες αναζητούν τεράστια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI).