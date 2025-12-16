Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ, με είσοδο των Motor Oil και EOS Capital Partners ως στρατηγικών επενδυτών, ανακοίνωσε την Τρίτη η ηγεσία του ομίλου EFA Group σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα- με τον ιδρυτή του ομίλου και της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνά, να σχολιάζει πως βρισκόμαστε γενικότερα σε μια «κομβική στιγμή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία».

Η αύξηση θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους και τους νέους μετόχους. Ο κ. Χατζημηνάς, δήλωσε πως «ο όμιλος αυτός θα θεμελιώσει την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές επιχειρησιακές ανάγκες της διεθνούς αγοράς, ενισχύοντας την τεχνολογική υπεροχή και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δημιουργείται ένας ισχυρός και καινοτόμος πυρήνας αμυντικής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την ελληνική τεχνογνωσία σε συνδυασμό με στοχευμένες διεθνείς επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες. Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μακριά από παρωχημένες αντιπαλότητες και αναχρονιστικές πρακτικές, προάγοντας τη δημιουργική και επωφελή για όλους σύμπραξη εταιρειών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού brand και τη μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Ο κ. Χατζημηνάς υπογράμμισε την ανάγκη για κουλτούρα συνεργασίας και όχι «πετροπολέμου», ενώ σημείωσε πως κάποια στιγμή το EFA Group θα μπει και στο χρηματιστήριο- ελληνικό ή ξένο. Χαρακτήρισε «χρυσάφι» τους Έλληνες και τις Ελληνίδες μηχανικούς και, μεταξύ άλλων, αποδοκίμασε πρακτικές από ξένες εταιρείες που, όπως είπε, βρίσκουν εταιρείες «κουφάρια» στη χώρα για να τις έχουν «μπροστάρηδες» και αναγνώρισε πως υπάρχει πολιτική βούληση για την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα (αν και σημείωσε πως πρέπει να αλλάξει «χθες» ο νόμος περί προμηθειών). Επίσης επιδοκίμασε τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και αναφέρθηκε επανειλημμένα στην ανάγκη για ένα συνεργατικό οικοσύστημα: «Θέλουμε κοινή ανάπτυξη» υπογράμμισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «να μην είμαστε “φασονατζήδες”».

Κρίστιαν Χατζημηνάς, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γρηγόρης Κουτσογιάννης, Νίκος Γιαννακάκης (Πηγή: EFA Group)

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε δυνατότητες συνεργασίας με εταιρείες όπως η Metlen, ενώ, μιλώντας για την ΕΑΒ, είπε πως στις εγκαταστάσεις της στην Τανάγρα έπρεπε να υπάρχει οικοσύστημα από ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Η ΕΑΒ, σημείωσε, πρέπει να «απελευθερωθεί» και να κάνει κοινές συμμαχίες και συνεργασίες, προσθέτοντας πως αυτό δε σημαίνει απαραίτητα πως θα έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί. Ως προς τη THEON, τόνισε πως, αν και είναι μια εταιρεία με εξωστρεφή χαρακτήρα, πάντα υπάρχει ενδιαφέρον και για ελληνικές προμήθειες και σημείωσε πως η εταιρεία επιθυμεί προϊόντα αναφοράς (reference products), που θα ήταν επιθυμητό να είναι από την Ελλάδα.

Ποιο είναι το EFA Group

Το EFA Group αποτελείται από εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα στους τομείς της αεροδιαστημικής, της ασφάλειας, της άμυνας και των βιομηχανικών συνεργασιών. Απασχολεί πάνω από 250 άτομα, (στην πλειονότητα μηχανικούς και επιστήμονες) και έχει 6 γραφεία διεθνώς, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, HΠΑ, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να εξυπηρετεί πελάτες σε 40 χώρες παγκοσμίως. Ο όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρείες AEROSPACE VENTURES, (Συμβουλευτική Εταιρεία εξειδικευμένη σε Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία στους τομείς της Αεροδιαστημικής, και Ασφάλειας), AETHER AERONAUTICS (Εναέριοι Στόχοι), EFA VENTURES (Βιομηχανικές Συνεργασίες), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), SCYTALYS (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού), SCYWAVE, (Κατασκευή Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών), STHENOS AI (Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης), THYREOS CYBER (Κυβερνοασφάλεια στην Άμυνα), UCANDRONE (Μη Στελεχωμένα Συστήματα) και συμμετέχει στις εταιρίες ACROMOVE (Κατασκευή Υπολογιστικών Συστημάτων για το χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας), REALISCAPE (Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Συστημάτων, Τακτικής Εκπαίδευσης και Συνθετικής Απεικόνισης), WAYREN (Ανάπτυξη Λογισμικού για Στρατιωτικές Εφαρμογές).

Σύμφωνα με την ηγεσία της εταιρείας, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή θεσμικών κεφαλαίων και οι επακόλουθες επενδύσεις σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας εποχής ανάπτυξης για το EFA Group, βασισμένη σε τέσσερα καινοτόμα Τεχνολογικά Clusters.

Αναλυτικότερα, τα τέσσερα Clusters ενσωματώνουν 13 εξειδικευμένες εταιρείες:

Μη Επανδρωμένων & Αυτόνομων Συστημάτων (Unmanned & Autonomous Solutions) το οποίο περιλαμβάνει την εταιρεία UCANDRONE (Μη Στελεχωμένα Συστήματα), και την εταιρεία AETHER AERONAUTICS (Εναέριοι Στόχοι), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη.

Συστημάτων Αποστολής, Προσομοίωσης και Εκπαίδευσης (Mission Systems, Simulation & Training), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες SCYTALYS, (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού) STHENOS AI, (Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης), THYREOS CYBER, (Κυβερνοασφάλεια στην Άμυνα), ACROMOVE, (Κατασκευή Υπολογιστικών Συστημάτων για το χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας), SCYWAVE, (Κατασκευή Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών), WAYREN, (Ανάπτυξη Λογισμικού για Στρατιωτικές Εφαρμογές), REALISCAPE (Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Συστημάτων, Τακτικής Εκπαίδευσης και Συνθετικής Απεικόνισης), με Διευθυντή τον κ. Γιώργο Μενεξή.

Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (Integrated Services), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες EFA VENTURES (Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες) AEROSPACE VENTURES (Συμβουλευτική Εταιρεία εξειδικευμένη σε Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία στους τομείς της Αεροδιαστημικής και Ασφάλειας), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη. Το συγκεκριμένο cluster θα δραστηριοποιηθεί μελλοντικά και στον χώρο της Συντήρησης, Επισκευής και Ανακατασκευής/Γενικής Επιθεώρησης Πτητικών Μέσων (ΜRO Services).

Αισθητήρων & Συστημάτων Στόχευσης (Sensors & Targeting), το οποίο περιλαμβάνει την εταιρεία ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), με Διευθυντή τον κ. Χρήστο Γρυμπογιάννη. Το εν λόγω Cluster θα δραστηριοποιηθεί και στο χώρο του Ηλεκτρονικού Πολέμου, Radar και Διαστήματος.

Η νέα οργανωτική δομή του EFA GROUP έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός Κέντρου Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών (One Stop Shop), ικανού να προσφέρει πλήρεις, ανταγωνιστικές, αξιόπιστες και υψηλής τεχνολογίας λύσεις τόσο στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και σε διεθνείς αγορές. Στόχος είναι το EFA GROUP να αναπτυχθεί μέσω εκτεταμένης βιομηχανοποίησης και πλήρους διεθνοποίησής του με βάση του την Ελλάδα. Επίσης, προγραμματίζει να εγκαινιάσει εντός του δεύτερου τετραμήνου του 2026 το «EFA GROUP Antikythera Tech Campus», εργοστασιακό συγκρότημα στο Κορωπί που ήδη λειτουργεί πλήρως, σχεδιασμένο να στεγάσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογιών αιχμής στους τομείς του Ηλεκτρονικού Πολέμου, των Δορυφορικών Συστημάτων, του Λογισμικού και των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (Drones).

Ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP, σημείωσε: «Tο EFA GROUP εγκαινιάζει μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης. Μέσα από τα τέσσερα τεχνολογικά Clusters ενισχύουμε την τεχνολογική του υπεροχή εστιάζοντας σε τομείς υψηλής ζήτησης, περνώντας σε μια νέα φάση μοντέρνας εκβιομηχανοποίησής του. Με άξονα τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών μας, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αμερική και δημιουργούμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν στην επαναβιομηχανοποίηση της ελληνικής οικονομίας».

Από πλευράς του ο Νίκος Γιαννακάκης, Group Chief Information Officer του ομίλου Μοtor Oil δήλωσε πως «η στρατηγική μας επένδυση στο EFA GROUP εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Ομίλου Motor Oil για τη συστηματική ενίσχυση των τεχνολογικών του δυνατοτήτων. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και ψηφιοποίησης, η τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια και η ανθεκτικότητα σε αυτούς τους τομείς, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.Τα τελευταία χρόνια επενδύουμε σταθερά σε προηγμένες ψηφιακές λύσεις, δεδομένα και συστήματα που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και την ασφαλή λειτουργία των κρίσιμων υποδομών μας. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε. Η συνεργασία με το EFA GROUP, έναν Όμιλο με ισχυρή τεχνογνωσία σε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και ολοκλήρωσης συστημάτων, ενισχύει ουσιαστικά το τεχνολογικό μας οικοσύστημα και επιταχύνει την καινοτομία σε τομείς καίριας σημασίας για την επιχειρησιακή μας αξιοπιστία».

O Νικόλας Χρυσανθόπουλος, SeniorPartner της EOS Capital Partners, τόνισε: «Η επένδυσή μας στο EFA GROUP είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε έναν πραγματικά εξωστρεφή ελληνικό όμιλο εταιριών, ο οποίος έχει DNA καινοτομίας και ανάπτυξης σε καθεμία από τις εταιρείες του. Το όραμα του ιδρυτή και της διοίκησης, καθώς και η ποιότητα των μετόχων του ομίλου, αποτελούν σοβαρά στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας».

Σημειώνεται πως συμφωνία-πλαίσιο στρατηγικής σημασίας υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου μεταξύ της SCYTALYS (μέλος του EFAGROUP) και της ινδονησιακής PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Η συμφωνία περιλαμβάνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών για την εξέλιξη του δικινητήριου αεροσκάφους Ν219 της PTDI σε αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ινδονησιακής Ακτοφυλακής (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia – Bakamla RI). Επίσης, η STHENOSAI, επίσης μέλος του EFA GROUP, συνεργάζεται με την Hewlett Packard Enterprise (HPE) και την Infinitum για την υλοποίηση μιας προηγμένης υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης (AI/ML) και containerized περιβάλλοντος, σχεδιασμένης να επιταχύνει την καινοτομία στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και λογισμικού. Ακόμη, στα τέλη του Οκτωβρίου το EFA Group ανακοίνωσε την πραγματοποίηση στρατηγικής επένδυσης στην ελληνική εταιρεία Realiscape, με έδρα την Πάτρα, που εξειδικεύεται σε προηγμένα συστήματα προσομοίωσης και ανάλυσης τακτικών δεδομένων για τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.

«Πυρετός» δραστηριότητας από τη THEON

Ως προς τις δραστηριότητες της THEON, η οποία στις αρχές Δεκεμβρίου είχε ανακοινώσει έναρξη διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, πρόσφατα ανακοίνωσε την υπογραφή Τροποποίησης Σύμβασης μεταξύ του ευρωπαϊκού διακυβερνητικού οργανισμού OCCAR και της κοινοπραξίας THEON/Hensoldt, για την προμήθεια επιπλέον 100.000 συστημάτων νυχτερινής όρασης (NVGs) προς τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και 4.000 NVGs προς τις βελγικές ένοπλες δυνάμεις, που μετατρέπονται σε δεσμευτική παραγγελία από υφιστάμενα δικαιώματα προαίρεσης. Η τροποποίηση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης για παροχή υπηρεσιών αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ, έχει συνολική αξία περίπου 1 δισ. ευρώ και αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης στην ιστορία κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Επίσης, η THEON και η EXOSENS ανακοίνωσαν την επέκταση της υφιστάμενης μακροχρόνιας εμπορικής συμφωνίας τους για την προμήθεια λυχνιών ενίσχυσης εικόνας (Image Intensifier Tubes – IITs) για επιπλέον τρία χρόνια, έως το τέλος του 2030- κάτι που προβλέπει σημαντικά αυξημένη ετήσια προμήθεια λυχνιών ενίσχυσης εικόνας προς τη THEON, σε σύγκριση με την υφιστάμενη συμφωνία που καλύπτει την περίοδο 2025-2027. Όπως είχε ανακοινωθεί, «η συμφωνία εξασφαλίζει ότι η THEON θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με συνέπεια στην αναμενόμενη αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης σε όλη την Ευρώπη, καθώς και στις στρατηγικής σημασίας περιοχές της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Ασίας και Ειρηνικού τα επόμενα χρόνια».

Επίσης, στις αρχές Νοεμβρίου είχε ανακοινωθεί πως η εταιρεία εξασφάλισε νέα παραγγελία αξίας άνω των 100 εκατ. ευρ’ω από ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο συμφωνίας-πλαισίου ύψους 300 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, με την πρώτη φάση αυτής της συμφωνίας μα προβλέπει την παράδοση αρκετών χιλιάδων μονόκυαλων και δίκυαλων διοπτρών Νυχτερινής Όρασης (NVGs). Παράλληλα, στα τέλη του Οκτωβρίου είχε ανακοινωθεί η υπογραφή πολυετούς συμφωνίας-πλαισίου με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης (NVGs) και του νέου θερμικού clip-on IRIS-C. Η σύμβαση καλύπτει τόσο την προμήθεια του εξοπλισμού, όσο και των ανταλλακτικών, έχει αρχική διάρκεια τριών ετών (2026 – 2028) και δυνατότητα πολυετών επεκτάσεων από το 2029 και μετά- ενώ είχε υπάρξει και ανάθεση σύμβασης από πελάτη στην Ασία που αφορούσε στην προμήθεια αρκετών χιλιάδων θερμικών συστημάτων, που διευκολύνουν τη στόχευση υπό δύσκολες συνθήκες.