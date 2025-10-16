Την παρουσία της στην αμερικανική αμυντική αγορά ενίσχυσε περαιτέρω η ελληνική αμυντική βιομηχανία THEON, μέσα από σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων και τη διεξαγωγή στρατηγικών επαφών με κορυφαίους φορείς του κλάδου, στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης AUSA(Association of the United States Army), που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Η THEON, στην AUSA, παρουσίασε τις τεχνολογίες της στους τομείς της νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης καθώς και το καινοτόμο οικοσύστημα τεχνολογιών A.R.M.E.D., που προάγουν την επιχειρησιακή επίγνωση στο πλαίσιο της στρατηγικής της THEON NEXT.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αξιοποιώντας την ήδη επιτυχημένη συνεργασία με εταιρίες όπως η Elbit Systems of America (ESA), η EOTECH και η Aimpoint, η THEON ενίσχυσε τη στρατηγική της συνεργασία με κορυφαίους τεχνολογικούς φορείς των ΗΠΑ στον τομέα των συστημάτων επόμενης γενιάς για τον σύγχρονο στρατιώτη.

Κατά τη διάρκεια της AUSA 2025, η εταιρεία παρουσίασε ένα τακτικό σύστημα απεικόνισης νυχτερινής όρασης επόμενης γενιάς, το οποίο ενσωματώνει το προηγμένο module DarkWAVE™ της Kopin Corporation, αναδεικνύοντας τις κοινές προσπάθειες των δύο εταιριών για την ανάπτυξη λύσεων επαυξημένης πραγματικότητας για αμυντικές εφαρμογές.

Επιπλέον, η προγενέστερα ανακοινωθείσα στρατηγική επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Kopin και της THEON, έλαβε έγκριση DFI (Direct Foreign Investment) στις 16 Οκτωβρίου 2025, επιταχύνοντας την ίδρυση ενός νέου κέντρου παραγωγής και έρευνας & ανάπτυξης με επίκεντρο την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), στο Reston της Βιρτζίνια, με στόχο την απευθείας εξυπηρέτηση των συνεργατών/πελατών της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Δρ. Μιχάλη Κολώτο, Director of U.S. Operations της ΤΗΕΟΝ: «Ενισχύουμε την παρουσία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εγκατεστημένης εταιρείας μας εκεί, δημιουργώντας συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες στον χώρο της τεχνολογίας και εξασφαλίζοντας σημαντικά συμβόλαια που τοποθετούν τη THEON σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας λύσεις παγκόσμιας κλάσης στις αμερικανικές δυνάμεις και τις συμμαχικές αποστολές».