Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση συνολικού ποσού €4,1 δισ. προς τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ , την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Αυστρία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του κεντρικού πυλώνα του NextGenerationEU με την Ελλάδα να λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 2,1 δις ευρώ.

Όπως ενημερώνει η Κομισιόν οι εκταμιεύσεις αυτές αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κρατών μελών της ΕΕ, μετά την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κάθε χώρας.

Όσον αφορά στην Ελλάδα η Επιτροπή θα εκταμιεύσει τα χρήματα αυτά σε επιχορηγήσεις μετά το έκτο αίτημα πληρωμής της χώρας στο πλαίσιο του RRF. Η πληρωμή αυτή καλύπτει 39 ορόσημα και στόχους, στηρίζοντας κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση και η φορολογία.

Τα κύρια μέτρα περιλαμβάνουν: τη θέσπιση νομικού πλαισίου για ανανεώσιμο υδρογόνο και βιώσιμο βιομεθάνιο, την έναρξη λειτουργίας νέας πλατφόρμας ενημέρωσης φορολογουμένων, την εγκατάσταση 12.200 φωτοβολταϊκών συστημάτων για νοικοκυριά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος ψηφιακού ιατρικού φακέλου για επαγγελματίες υγείας και ασθενείς.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο υποστηρίζεται από ένα συνολικό πακέτο χρηματοδότησης ύψους €35,95 δισ. (€18,22 δισ. σε επιχορηγήσεις και €17,73 δισ. σε δάνεια), έχει πλέον επιτύχει ποσοστό εκταμίευσης 65%, ενημερώνει η Κομισιόν.

Όσον αφορά τα άλλα κράτη μέλη: Η Πορτογαλία θα λάβει €1,06 δισ., η Αυστρία €515,5 εκατ. η Σλοβενία θα λάβει €439,7 εκατ.