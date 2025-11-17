Για απροσδόκητη ωφέλεια στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας κάνει λόγο η Le Monde, σχετικά με την απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή ενός δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά σε δάνειο που είχε συνάψει η Αθήνα με το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 2010, στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου. Την απόφαση είχε προαναγγείλει ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Η Γαλλία, αντιμέτωπη με σοβαρή δημοσιονομική στενότητα, επωφελήθηκε απροσδόκητα από την Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα επισημαίνοντας ότι η επιστροφή του ποσού του 1,1 δισ. ευρώ, αρχικά προγραμματισμένη για την περίοδο 2033-2041, συμβάλλει στη μείωση του γαλλικού ελλείμματος.

«Η Ελλάδα έχει αρχίσει να πληρώνει μέρος των οφειλών της στους εταίρους της στην ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας. Πραγματοποίησε προκαταβολή 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024 και άλλα 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025 – ένα ποσό που οφειλόταν μόνο μεταξύ 2033 και 2041», γράφει η γαλλική εφημερίδα.

«Αυτός είναι ένας τρόπος για να απελευθερωθεί η Ελλάδα από τους πιστωτές της και να ανακτήσει την αξιοπιστία της στον χρηματοπιστωτικό κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι σαφές: από το καλοκαίρι του 2025, η Ελλάδα θεωρείται ασφαλέστερος δανειολήπτης από τη Γαλλία στις αγορές. Οι επενδυτές της προσφέρουν ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών», σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα με τίτλο «Όταν η Ελλάδα βοηθά τη Γαλλία να κλείσει τον προϋπολογισμό της».