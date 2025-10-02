Μια παροδική, περιορισμένη και αβέβαιη λύση φαίνεται να προσφέρει η συμφωνία που –σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost– κατέληξε η κυβέρνηση με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Στο τραπέζι βρίσκεται η πρώτη λίστα με 1.000 κωδικούς προϊόντων, όπου θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Η λίστα αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να συμπεριληφθούν προϊόντα από όλες τις βασικές κατηγορίες: ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, έλαια, όσπρια, αλεύρι, κονσέρβες, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και απορρυπαντικά. Μέχρι στιγμής, οι αλυσίδες δεν έχουν ζητήσει εξαιρέσεις για «ευαίσθητες» κατηγορίες όπως το κρέας, τα ψάρια ή τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Η συμφωνία προβλέπει οι μειώσεις να ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν οι καταναλωτικές δαπάνες αυξάνονται παραδοσιακά. Σε δεύτερη φάση, η πρόθεση είναι να παραταθούν και το 2026 – πιθανώς έως τα τέλη Μαρτίου – πριν επανεξεταστεί η πολιτική.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ επικαλέστηκαν τη «δύσκολη διεθνή συγκυρία» και την ακρίβεια που μεταφέρεται στη χώρα μέσω εισαγόμενων προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στο εσωτερικό. Από την άλλη, η πολιτεία υπενθύμισε την κοινωνική ευθύνη των αλυσίδων απέναντι στους καταναλωτές, οι οποίοι –όπως καταγράφουν τα στοιχεία– δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους στη διατροφή.

Το ερώτημα παραμένει: είναι αρκετή μια μείωση 5% σε 1.000 προϊόντα για να ανακουφιστούν πραγματικά τα νοικοκυριά; Ή πρόκειται για μια κίνηση περισσότερο επικοινωνιακή παρά ουσιαστική; Οι πολίτες βιώνουν καθημερινά ότι, ακόμη και με τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται, οι τιμές στα ράφια δεν μειώνονται – απλώς αυξάνονται πιο αργά. Για μια οικογένεια που βλέπει το εισόδημά της να εξανεμίζεται, η διαφορά αυτή δύσκολα μεταφράζεται σε πραγματική ανάσα.

Η συζήτηση, λοιπόν, δεν είναι μόνο για το αν οι τιμές θα πέσουν λίγο και για λίγο. Είναι για το αν υπάρχει πολιτική βούληση και επιχειρηματική διάθεση να στηριχθεί ο καταναλωτής με σταθερές, ουσιαστικές λύσεις και όχι με προσωρινά «μπαλώματα».