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Η έρευνα έδειξε ότι δεκατρείς κατηγορίες προϊόντων παρουσίασαν αυξήσεις, ενώ δέκα κατηγορίες σημείωσαν αντίστοιχες μειώσεις τιμών κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Τη μεγαλύτερη πτώση τιμών κατέγραψαν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην κατηγορία των ορεκτικών και των αλίπαστων προϊόντων.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η συγκράτηση των τιμών αποδίδεται στην ομαλοποίηση της αγοράς, στις οικονομίες κλίμακας και στην αυξημένη κυκλοφορία των αποθεμάτων.

Η ευρεία διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις μεγάλες αλυσίδες συνέβαλε επίσης σημαντικά στον περιορισμό των τιμών για τους καταναλωτές κατά την τελευταία διετία.

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Με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) υποστηρίζει ότι μειώθηκαν κατά 0,15% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Η έρευνα του έδειξε ότι ο δείκτης τιμών Αυγούστου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούλιο 2026, είναι ελάχιστα αυξημένος κατά 0,28%. Συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Αύγουστος 2025-Ιούλιος 2026) καταγράφει αύξηση 1,22% με το καλοκαιρινό τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος να καταγράφει οριακή μείωση 0,08%. Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους πολύ μικρές διακυμάνσεις.

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Σημειώνεται ότι από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 13 παρουσιάζουν αύξηση και οι 10 μείωση. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά -7,60% .

. Τροφές και είδη για κατοικίδια -2,32%.

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες -1,93%.

Αλκοολούχα ποτά -1,63%.

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά -1,07%.



Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς όσο και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Σημαντική θεωρείται η μείωση που καταγράφεται στα νωπά είδη. Στα φρούτα και λαχανικά, ιδιαίτερα στα φρούτα, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, και στο νωπό κρέας λόγω της ομαλοποίηση των τιμών παραγωγών και εισαγωγών. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:





Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς όσο και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Σημαντική θεωρείται η μείωση που καταγράφεται στα νωπά είδη. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: Ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη +3,42%.

Αλλαντικά +3,06%.

Μπισκότα και σοκολάτες +2,63%.

Ξηροί καρποί +2,62%.

Νερά, αναψυκτικά, χυμοί +2,55%. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ είναι:

Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.