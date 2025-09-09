Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει μια νέα σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αξιοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα του Ιδρύματος έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και ενεργή συμμετοχή, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ποικίλα πεδία γνώσης που αφορούν στον πολιτισμό, στην ιστορία και στο περιβάλλον. Τα προγράμματα είναι διαθεματικά και αντλούν υλικό από διαφορετικά πεδία -ιστορία, γλώσσα, τέχνες, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες- προσφέροντας τη δυνατότητα σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται δωρεάν και πραγματοποιούνται στο κτήριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στον Ταύρο.

Δείτε αναλυτικά τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ.

Για συμμετοχή των σχολικών ομάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ, απαραίτητη η κράτηση, στο τηλέφωνο 2103418058, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-16:00.