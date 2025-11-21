Ένα νέο «φρένο» στην αφερεγγυότητα ετοιμάζει η Πολιτεία, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης. Το σύστημα θα εντοπίζει έγκαιρα σημάδια επιδείνωσης και θα αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν ειδικό… voucher για να καλύψουν το κόστος πιστοποιημένων οικονομικών συμβούλων!

Οι σύμβουλοι θα καταρτίζουν ένα στοχευμένο σχέδιο οικονομικής διάσωσης, προτείνοντας λύσεις αναδιάρθρωσης χρεών, βελτίωσης ρευστότητας και ορθολογικής διαχείρισης. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει να λειτουργήσει ως «μαξιλάρι ασφαλείας» πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.

Το πρόγραμμα, μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο σε λογιστικές και χρηματοοικονομικές παρεμβάσεις. Αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική πίεση που προκαλεί η υπερχρέωση, επεκτείνεται και σε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και mentoring. Η στόχευση είναι διπλή, να στηριχθεί ο επαγγελματίας τόσο τεχνικά, όσο και ανθρώπινα, ώστε να μπορεί να πάρει ψύχραιμες αποφάσεις σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.



Νέος γύρος εξώδικου συμβιβασμού

Παράλληλα, ανοίγει ξανά ο δρόμος για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών για όσους έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης θα λειτουργεί έως τον Μάρτιο του 2027, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026.

Το πλαίσιο προβλέπει σημαντική μείωση των προστίμων – έως και 75% – υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος θα καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης συμβιβασμού.

Ωστόσο, το σύστημα έχει και αυστηρούς όρους, καθώς αν υπάρξει καθυστέρηση δύο συνεχόμενων δόσεων, η συμφωνία ακυρώνεται και η οφειλή επανέρχεται στο αρχικό, πλήρες ποσό. Στόχος είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την εξασφάλιση της συνέπειας στην αποπληρωμή.

Με τα δύο νέα αυτά εργαλεία —έγκαιρη παρέμβαση για επαγγελματίες σε κίνδυνο και επανεκκίνηση του εξώδικου μηχανισμού— το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πιο σταθερό περιβάλλον για επιχειρήσεις και φορολογούμενους που αναζητούν λύσεις πριν τα προβλήματα διογκωθούν.