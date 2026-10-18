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Το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό και τη μείωση της γραφειοκρατίας στις λαϊκές αγορές.
Οι βασικότερες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:
- Απογευματινές Λαϊκές: Δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγούς και πωλητές να δραστηριοποιούνται την ίδια ημέρα τόσο σε πρωινή όσο και σε διαφορετική απογευματινή λαϊκή αγορά, εξυπηρετώντας καλύτερα και τους εργαζόμενους πολίτες.
- Ενίσχυση Παραγωγών: Έως το 10% των θέσεων ανά λαϊκή αγορά μπορεί να διατίθεται για εποχικές ανάγκες (έως 6 μήνες), με απλουστευμένη και γρήγορη διαδικασία απόδοσης. Παράλληλα, οι δήμοι μπορούν να δημιουργούν αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς.
- Ψηφιακή και Γρήγορη Αδειοδότηση: Οι άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά εντός 5 εργάσιμων ημερών, ισχύουν για αόριστο χρόνο χωρίς ανάγκη περιοδικής ανανέωσης, και καλύπτουν όλες τις θέσεις πανελλαδικά.
- Ευελιξία στο ΟΣΔΕ: Σε περίπτωση καθυστέρησης των δηλώσεων ΟΣΔΕ χωρίς υπαιτιότητα του παραγωγού, αρκεί προσωρινά υπεύθυνη δήλωση ώστε να μην επιβαρύνεται.
- Ξεκάθαροι Κανόνες Θέσεων: Ορίζονται σαφείς προϋποθέσεις για μετακινήσεις, αμοιβαίες ανταλλαγές, απώλεια θέσεων (π.χ. λόγω απουσίας 20 ημερών) και μεταβίβαση αδειών σε περίπτωση θανάτου (εντός 12 μηνών).
- Τέλη: Αποσαφηνίζονται οι κανόνες καταβολής, με πρόβλεψη για μείωση ή απαλλαγή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως νοσηλεία ή ακραία καιρικά φαινόμενα).
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