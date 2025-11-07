Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών τον Οκτώβριο, αποτυπώνοντας τη δυναμική ανταπόκριση των πολιτών και επιχειρήσεων μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις του πλαισίου. Συγκεκριμένα, μέσα σε έναν μήνα επιτεύχθηκαν 2.440 νέες ρυθμίσεις, οι περισσότερες από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού, που αντιστοιχούν σε 581,5 εκατ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Το θετικό αποτέλεσμα αποδίδεται κυρίως στην επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους οφειλέτες, που διπλασίασε την περίμετρο των επιλέξιμων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οι επιτυχείς ρυθμίσεις έχουν φθάσει συνολικά τις 45.970, για συνολικό ύψος 14,66 δισ. ευρώ οφειλών, με ποσοστό εγκρισιμότητας 82,1%.

Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στις ρυθμίσεις ευάλωτων πολιτών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του μηχανισμού ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής.

Τον Οκτώβριο σημειώθηκαν 382 επιτυχείς ρυθμίσεις για ευάλωτες ομάδες, ενώ οι ρυθμίσεις που αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) διπλασιάστηκαν, από 20 σε 40 μέσα σε έναν μήνα.

Παράλληλα, 377 πολίτες έκαναν χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας την κύρια κατοικία και την περιουσία τους.

Ισχυρή δυναμική καταγράφεται και στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant).

Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 416 εκατ. ευρώ για 6.120 οφειλέτες, έναντι 307 εκατ. ευρώ και 5.328 οφειλετών τον αντίστοιχο μήνα του 2024.