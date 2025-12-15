Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια μόνο εργαλείο για μεγάλες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, οι μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ) αρχίζουν να την υιοθετούν, αλλά τα εμπόδια παραμένουν. Σύμφωνα με την έρευνα της Amazon Web Services (AWS) «Unlocking Greece’s AI Potential 2025», 34% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν πλέον συστηματικά AI, από 22% τον προηγούμενο χρόνο.



Από αυτές τις επιχειρήσεις, το 89% δηλώνει ότι η υιοθέτηση AI οδήγησε σε αύξηση εσόδων, με μέσο ρυθμό αύξησης 18%. Ωστόσο, κατά την έρευνα της Eurostat, μόνον το 9,81% των επιχειρήσεων με πάνω από 10 εργαζόμενους είχαν ενσωματώσει AI το 2024, σαφώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (13,48%). Επιπλέον, σχεδόν το 46,6% των ελληνικών ΜμΕ χαρακτηρίζονται ως “πολύ χαμηλής ψηφιακής έντασης” (Digital Intensity Index) πολύ χειρότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (27,1%).

Τι σημαίνει αυτό για τη μικρή επιχείρηση; Επιχειρήσεις που ενσωματώνουν AI αναφέρουν μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών. Οι επιχειρήσεις που μένουν πίσω ενδέχεται να χάσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Χωρίς ψηφιακή προσαρμογή, δύσκολα θα μπορούν να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις που αξιοποιούν AI για αυτοματοποίηση, εξυπηρέτηση ή ανάλυση δεδομένων.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων συνιστούν μια “βήμα προς βήμα” προσέγγιση, αλλά όχι… άρνηση της νέας πραγματικότητας!

Αξιολόγηση των διαδικασιών: Ποιες λειτουργίες είναι χειροκίνητες, επαναλαμβανόμενες ή αργές; Το ΑΙ μπορεί να “ανεβάσει” ταχύτητα στην επιχείρηση.

Σταδιακή υιοθέτηση: Δεν χρειάζεται άλμα στο “μεγάλο project”. Μια ΜμΕ μπορεί να ξεκινήσει με δοκιμαστικό εργαλείο (pilot) και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα πριν επεκταθεί.

Εκπαιδεύστε το ανθρώπινο δυναμικό: Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Αναζητήστε προγράμματα χρηματοδότησης: Υπάρχουν κατά καιρούς επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα, προγράμματα για ψηφιακή μετάβαση που μπορούν να μειώσουν το κόστος υλοποίησης.

Μέτρηση και αποτίμηση: Καταγράψτε μετρήσιμα KPIs (μείωση κόστους, αύξηση πωλήσεων, βελτίωση εξυπηρέτησης), ώστε να υπολογίσετε τη συνεισφορά της επένδυσης στην επιχείρηση και να κάνετε προσαρμογές εάν χρειάζεται.



Η Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτελεί εργαλείο επιβίωσης και αναβάθμισης. Όσες επιχειρήσεις δεν το αντιληφθούν έγκαιρα, διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν πίσω και ενδεχομένως να «κατεβάσουν ρολά»!







