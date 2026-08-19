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Η εκτεταμένη εκροή κεφαλαίων προκαλεί σοβαρή κρίση ρευστότητας στα τραπεζικά ιδρύματα, δυσκολεύοντας παράλληλα το Υπουργείο Οικονομικών να καλύψει το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα μέσω δημοπρασιών ομολόγων.

Μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταφέροντας κεφάλαια στο εξωτερικό, καθώς οι κατασχέσεις περιουσιών υψηλού προφίλ έχουν εντείνει την ανασφάλεια μεταξύ των οικονομικών ελίτ.

Η έντονη νευρικότητα στην αγορά τροφοδοτείται από τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων στις ρωσικές υποδομές και την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα του εγχώριου οικονομικού συστήματος.

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Οι Ρώσοι πολίτες αποσύρουν δισεκατομμύρια ρούβλια από τις τράπεζες της χώρας, λόγω των φόβων ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να κατάσχει καταθέσεις για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναλυτές αναφέρουν ότι οι φόβοι ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να κατασχέσει ιδιωτικές αποταμιεύσεις για να χρηματοδοτήσει τη σύγκρουση έχουν προκαλέσει εκτεταμένο πανικό, με περισσότερα από 286,4 δισ. ρούβλια (2,9 δισ. ευρώ) να έχουν αποσυρθεί από τις ρωσικές τράπεζες μόνο κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Ιούλιο αναφέρθηκε η ανάληψη του συγκλονιστικού ποσού των 6,2 δισ. ευρώ, επιπλέον των 3,88 δισ. ευρώ που αναλήφθηκαν τον Ιούνιο.

Ο Τάρας Σκβόρτσοφ, στέλεχος της κρατικής Sberbank, προειδοποίησε ότι η συνολική διαφυγή κεφαλαίων φέτος θα μπορούσε να είναι διπλάσια από αυτή που παρατηρήθηκε κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής το 2022.

Kρίση ρευστότητας

Η μαζική ανάληψη μετρητών προκαλεί σοβαρή κρίση ρευστότητας σε ιδρύματα που ήδη παραπαίουν κάτω από ένα βουνό μη εξυπηρετούμενων δανείων — αποτέλεσμα των οδηγιών του Κρεμλίνου που υποχρεώνουν τις τράπεζες να χορηγούν εύκολη πίστωση σε προμηθευτές του στρατού.

Ο Σκβόρτσοφ δήλωσε στην εφημερίδα «The Washington Post»: «Τα drones πετούν. Πράγματα καίγονται. Η νευρικότητα αυξάνεται. Η κοινή λογική παίρνει το πάνω χέρι. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι χρειάζονται μετρητά κάτω από το μαξιλάρι τους, όχι στις τράπεζες, όπου μπορεί να μην τα ξαναδούν ποτέ».

Αυτός ο πανικός δεν περιορίζεται στους απλούς καταθέτες. Μεγάλες εταιρείες προσπαθούν απεγνωσμένα να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από την εμβέλεια των κρατικών ρυθμιστικών αρχών, διοχετεύοντας κεφάλαια μέσω χρηματιστηριακών λογαριασμών στο Καζακστάν, το Κιργιζιστάν και την Αρμενία, προκειμένου να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές.

Η εκροή κεφαλαίων έχει πλήξει άμεσα τα δημόσια οικονομικά. Με τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας, το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να ακυρώσει ζωτικής σημασίας δημοπρασίες ομολόγων που προορίζονταν για την κάλυψη ενός δημοσιονομικού ελλείμματος το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 76 δισ. δολάρια.

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«Οι μεγάλες δυνάμεις δεν αντιμετωπίζουν επανειλημμένες αποτυχίες στις δημοπρασίες κρατικών ομολόγων εν μέσω πολέμου», δήλωσε ο ερευνητής του Χάρβαρντ Κρεγκ Κένεντι στην εφημερίδα «The Washington Post», περιγράφοντας την αποτυχία ως ένα σαφές σημάδι «αυτοκρατορικής υπερβολής».

Οι φόβοι έχουν ενταθεί λόγω της αμείλικτης εκστρατείας της Ουκρανίας με drones εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας πάνω από το 30% της διυλιστικής ικανότητας της χώρας και έχει προκαλέσει μια χαοτική εγχώρια κρίση καυσίμων.

Ουτε οι ολιγάρχες δεν αισθάνονται ασφαλείς

Εν τω μεταξύ, οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων υψηλών προφίλ έχουν πείσει τις ελίτ ότι κανείς δεν είναι ασφαλής.

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Το κράτος κατάσχεσε πρόσφατα 6,5 δισ. ευρώ από τον αγροτικό μεγιστάνα Βαντίμ Μοσκόβιτς, ποσό που προστίθεται στα πάνω από 42 δισ. ευρώ σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά το τελευταίο έτος.

«Αν η κυβέρνηση χρειαστεί μετρητά, ο Πούτιν απλώς θα προχωρήσει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ένας συνεργάτης ενός Ρώσου δισεκατομμυριούχου. «Δεν τον νοιάζει. Και προς τα εκεί νομίζω ότι οδεύουμε».

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