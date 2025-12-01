Σε ένα από τα σημαντικότερα βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού των τελευταίων ετών, συγκαταλέγεται η ολοκλήρωση του πρώτου έργου «Ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ», που υπόσχεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο απονομής των συντάξεων και να διευκολύνει τους πολίτες όταν πλησιάζουν κοντά στη συνταξιοδότηση.

Το έργο αφορά ήδη περισσότερες από 10 εκατομμύρια ψηφιοποιημένες καρτέλες ενσήμων, αποτελώντας το πρώτο μεγάλο ορόσημο σε μια διαδικασία που καλύπτει συνολικά 53 εκατομμύρια καρτέλες.

Η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι το εγχείρημα βρίσκεται πλέον «πάνω από το 80%» της συνολικής σάρωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη ταχύτερη έκδοση συντάξεων μέσα στο 2026, όταν αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως. Το μέχρι σήμερα χειρόγραφο και κατακερματισμένο ασφαλιστικό αρχείο αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διαδικασίες απονομής, ένα εμπόδιο που, όπως είπε, «βήμα-βήμα εξουδετερώνεται».

Τα αποτελέσματα των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών είναι ήδη αισθητά: από τις περίπου 500 ημέρες που απαιτούνταν το 2019 για την έκδοση κύριας σύνταξης, σήμερα ο μέσος χρόνος έχει μειωθεί στις 42 ημέρες. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης αναμένεται σημαντική επιτάχυνση και στις επικουρικές συντάξεις, με άμεσα ωφελούμενους πάνω από 600.000 ασφαλισμένους.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των 10,5 εκατ. ευρώμέσω του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου, πέρα από τη μείωση της γραφειοκρατίας, η οργανωμένη συγκέντρωση και καθαροποίηση των δεδομένων ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στον e-ΕΦΚΑ όσο και συνολικά στη δημόσια διοίκηση.

Από τη δική του πλευρά, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ χαρακτήρισε την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας «εμβληματικό έργο» που αφήνει οριστικά πίσω του το χαρτί και θέτει τα θεμέλια για έναν οργανισμό πιο λειτουργικό, ακριβή και φιλικό προς τον πολίτη.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων εντός του 2026, η Ελλάδα θα διαθέτει για πρώτη φορά ένα πλήρως ψηφιακό ασφαλιστικό αρχείο, ικανό να υποστηρίξει γρήγορες, διαφανείς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ένα βήμα που δεν αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό του κράτους, αλλά αναβαθμίζει άμεσα και χειροπιαστά την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.