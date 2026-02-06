Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ήταν το βασικό θέμα της διαδικτυακής συζήτησης του Ουκρανού υπουργού ενέργειας με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι οι προμήθειες LNG θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση του πολέμου λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, του κρύου χειμώνα και των συσσωρευμένων ζημιών.

Advertisement

Advertisement

Η Ουκρανία προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, από τις οποίες η Ευρώπη τροφοδοτούνταν για δεκαετίες από Ρωσικό φυσικό αέριο με το Κίεβο να έχει τεράστια οικονομικά οφέλη. Μετά την ρωσική εισβολή ωστόσο, οι αγωγοί σταμάτησαν να μεταφέρουν φυσικό άεριο μετατρέποντας την Ουκρανία σε χώρα εισαγωγής Αμερικάνικού LNG.