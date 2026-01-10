Παρά τη σταδιακή άνοδο των ονομαστικών αποδοχών, οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται «παγωμένοι», καθώς οι αυξήσεις δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες που προκάλεσε η παρατεταμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών. Το 2026, αναμένεται να φέρει νέες αυξήσεις στους μισθούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ωστόσο η συνολική εικόνα αναμένεται να παραμείνει αντιφατική…

Σενάρια για αυξήσεις έως 4,5%

Στον ιδιωτικό τομέα, οι προβλέψεις για το 2026 κάνουν λόγο για αυξήσεις της τάξης του 4% έως 4,5%, συνεχίζοντας την ήπια ανοδική πορεία που καταγράφεται από το 2024 και μετά. Κομβικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει ο κατώτατος μισθός, ο οποίος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί εκ νέου από τον Απρίλιο του 2026, φτάνοντας κοντά στα 920–925 ευρώ μεικτά. Η αύξηση αυτή αναμένεται να βελτιώσει τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, κυρίως στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Στον δημόσιο τομέα οι αυξήσεις θα κινηθούν σε παρόμοιο πλαίσιο, με έμφαση στις χαμηλές και μεσαίες κατηγορίες υπαλλήλων και με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Ωστόσο, η συνολική ενίσχυση των αποδοχών παραμένει συγκρατημένη και δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Δεν φτάνει σε όλους η αύξηση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των μεσαίων μισθών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι πραγματικοί μισθοί —δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού— παραμένουν υπό πίεση. Οι αυξήσεις που δίνονται σε εργαζόμενους με μεσαία εισοδήματα δεν ακολουθούν τον ρυθμό ανόδου του κόστους ζωής, με αποτέλεσμα η αγοραστική τους δύναμη να συρρικνώνεται ή, στην καλύτερη περίπτωση, να παραμένει στάσιμη.

Οι αυξήσεις των λίγων ευρώ, εξανεμίζονται λόγω πληθωρισμού

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι, παρά την αύξηση του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις, μεγάλο μέρος των μισθολογικών αυξήσεων απορροφάται από τον πληθωρισμό, ιδίως σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση. Έτσι, οι μεσαίοι μισθοί —που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της κατανάλωσης— δεν επωφελούνται ουσιαστικά από τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών.

Τι πρέπει να περιμένει κανείς, μετά μέχρι τώρα δεδομένα; Οι χαμηλόμισθοι θα δουν κάποια ανακούφιση, οι μεσαίοι θα συνεχίσουν να πιέζονται και η πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη θα παραμείνει ζητούμενο, όσο η ακρίβεια «ροκανίζει» κάθε ονομαστική βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων.