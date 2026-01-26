Το πιο εκτεταμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας ολοκλήρωσε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βάζοντας στο μικροσκόπιο χιλιάδες επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: 68.400 επιτόπιοι έλεγχοι, παραβατικότητα 34,2% και αποκρυβείσα αξία άνω των 24,7 εκατ. ευρώ.

Η ελεγκτική δράση της ΑΑΔΕ είχε πανελλαδική κάλυψη, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, με στόχο την ενιαία εφαρμογή των κανόνων και τη συστηματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα σε κλάδους και περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στην Αττική πραγματοποιήθηκαν πάνω από 18.000 έλεγχοι, κυρίως σε εμπορικές ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα καταγράφηκαν περισσότερες από 11.500 ελεγκτικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών.

Στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα διενεργήθηκαν πάνω από 8.200 έλεγχοι, με σημαντικά ευρήματα σε υπηρεσίες και λιανεμπόριο, ενώ στην Πελοπόννησο οι έλεγχοι ξεπέρασαν τους 6.800, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην Κρήτη, με περισσότερους από 7.300 επιτόπιους ελέγχους, όπου καταγράφηκε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης αλλά και ουσιαστικός εντοπισμός παραβατικών πρακτικών. Στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο καθώς και στα Ιόνια Νησιά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 9.400 έλεγχοι, εστιάζοντας στις νησιωτικές οικονομίες έντονης εποχικότητας, ενώ σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκηδιενεργήθηκαν περισσότεροι από 7.200 στοχευμένοι έλεγχοι.

«Ζωντανοί» έλεγχοι

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων, όπως tablets και το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive, σε συνδυασμό με διασταυρώσεις στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα myDATA, Appodixi και καταγγελίες πολιτών. Το αποτέλεσμα ήταν ταχύτεροι, ομοιογενείς και πιο αξιόπιστοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα.

Τα βασικά ευρήματα

Η ελεγκτική «σκούπα» αποκάλυψε:

19.473 παραβατικές επιχειρήσεις

430.930 παραβάσεις συνολικά

συνολικά Καθαρή αποκρυβείσα αξία άνω των 24,7 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι προληπτικοί και ψηφιακά υποστηριζόμενοι έλεγχοι λειτουργούν ως άμεσο και αποτελεσματικό εργαλείο παρέμβασης στην αγορά.

Πρόστιμα και λουκέτα

Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αυστηρές κυρώσεις. 296 επιχειρήσεις τιμωρήθηκαν με χρηματικά πρόστιμα, ενώ 680 επιχειρήσεις τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για δύο ή περισσότερες ημέρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές, όπου εντοπίστηκαν 584 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7,35 εκατ. ευρώ.