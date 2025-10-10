Η πολιτεία ενεργοποιεί πλέον πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου για την οδική ασφάλεια και τη συμμόρφωση των οδηγών. Οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα αποκάλυψαν εντυπωσιακά μεγάλους αριθμούς οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση ή χωρίς να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ ξεκίνησε ήδη η αποστολή ειδοποιήσεων στους ιδιοκτήτες.

Συνολικά αποστέλλονται πάνω από 218.000 ειδοποιήσεις σε πολίτες και νομικά πρόσωπα:

108.781 ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης (100.971 σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα)

για μη συμμόρφωση ασφάλισης (100.971 σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα) 110.037 ειδοποιήσεις για μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας (101.721 σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα)

Οι έλεγχοι αφορούν επίσης οχήματα που δεν έχουν περάσει από τους υποχρεωτικούς ελέγχους ΚΤΕΟ, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των τροχαίων και τη δημιουργία μιας ενιαίας, επικαιροποιημένης εικόνας του στόλου που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους.

Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Από τη στιγμή της ειδοποίησης έχουν προθεσμία 15 ημερών για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, θα αποσταλούν νέες ειδοποιήσεις με βεβαιωμένα πρόστιμα. Για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα πρόστιμα ξεκινούν από 250 ευρώ και φτάνουν έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, ενώ για τα τέλη κυκλοφορίας ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις ανά κατηγορία.

Η δράση υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της ΑΑΔΕ. Για πρώτη φορά διασταυρώνονται δεδομένα από όλα τα σχετικά μητρώα, ώστε να εξαλειφθούν παθογένειες και λάθη που προκαλούσαν σύγχυση και ταλαιπωρία στους πολίτες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία σταθερού και αξιόπιστου μηχανισμού ελέγχου των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οχημάτων, με στόχο πιο ασφαλείς δρόμους και πιο δίκαιη εφαρμογή των κανόνων.