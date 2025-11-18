Περισσότερα από 30 ακίμητα, όλων των κατηγορίων, βγαίνουν από σήμερα έως και το Φεβρουάριο του 2026 σε πλειστηριασμό.

Πρόκειται για διαμερίσματα, κατοικίες, οικόπεδα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και επαγγελματικούς χώρους που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα των πλειστηριασμών, με την ΑΑΔΕ να εντείνει την πίεση στους οφειλέτες του Δημοσίου για να ρυθμίσουν τα χρέη τους ή να καταβάλλουν μέρος των οφειλών, για να αποφύγουν το «ηλεκτρονικό σφυρί».

Advertisement

Advertisement

Το εύρος των τιμών πρώτης προσφοράς ξεκινά από 1.000 -5.000 ευρώ για μικρούς βοηθητικούς χώρους έως και 3.880.000 ευρώ για μεζονέτες στη Μύκονο.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν ξεπεράσει τα 111,5 δισ. ευρώ ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ.

Τον περασμένο Ιούνιο, πριν τη δημοσιοποίηση της «μαύρης λίστας» των μεγαλοοφειλετών, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση ωστόσο αποδείχθηκε από περιορισμένη έως ανύπαρκτη, με την ΑΑΔΕ να ξεκινά στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων.

Από το σύνολο των επερχόμενων προγραμματισμένων πλειστηριασμών, ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπως:

*Μύκονος – Μεζονέτα 175 τ.μ. & γκαράζ 24,75 τ.μ.

Πλειστηριασμός: 16 Ιανουαρίου 2026 με τιμή πρώτης προσφοράς που αγγίζει τα 3.880.000 ευρώ.

Advertisement

*Αγροτεμάχιο 5.422 τ.μ., Μύκονος

Πλειστηριασμός: 16 Ιανουαρίου 2026.

*Διαμέρισμα 80,50 τ.μ., Περιστέρι

Advertisement

Πλειστηριασμός: 17 Δεκεμβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.