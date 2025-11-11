Μέχρι το τέλος του 2025 έχουν προγραμματιστεί 7.361 πλειστηριασμοί ακινήτων μέσω της επίσημης πλατφόρμας eauction.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική υπηρεσία διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 144 πλειστηριασμούς ανά ημέρα ή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλειστηριασμοί διενεργούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε 350 πλειστηριασμούς ανά ημέρα διενέργειας. Στο πρώτο δεκάμηνο του 2025 διενεργήθηκαν 7.037 πλειστηριασμοί κάθε είδους, πανελλαδικά, αύξηση 21,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 οπότε είχαν γίνει 5.793 πλειστηριασμοί.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη συστηματική και εντατική πίεση που ασκείται στους οφειλέτες, με εκατοντάδες ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία να βγαίνουν στο “σφυρί”.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχουν πάνω από 10.500 ακίνητα διαθέσιμα προς πλειστηριασμό σε όλη την Ελλάδα. Η λίστα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ακινήτων, από μονοκατοικίες και διαμερίσματα στα αστικά κέντρα, έως καταστήματα, οικόπεδα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικούς χώρους.

Οι τιμές εκκίνησης ποικίλλουν σημαντικά, με το 42,6% των οικιστικών ακινήτων να βρίσκονται σε τιμή κάτω από 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2024. Ανάμεσα στα προς πλειστηριασμό ακίνητα βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις που κάποτε έγραψαν ιστορία, αγροτεμάχια με βιομηχανικά κτίρια, καταστήματα, ακόμη και ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα.



Ποιοι βρίσκονται στο “στόχαστρο” των funds

Στην Αττική, όπου πραγματοποιείται το 35% των πλειστηριασμών, το 43% καταλήγει σε πλειοδότη. Στη Θεσσαλονίκη, διενεργήθηκαν 2.252 πλειστηριασμοί στο πρώτο εξάμηνο του 2025, από τους οποίους αγοράστηκαν 563 ακίνητα, δηλαδή το 25%.

Η άλλη όψη των αριθμών!

Το 75% των πλειστηριασμών αποβαίνουν άγονοι, με μόνο το 10-15% να φτάνει τελικά σε ολοκλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί πλειστηριασμοί επαναλαμβάνονται με μειωμένες τιμές, με μειώσεις που φτάνουν έως και 35% μετά από άγονους πλειστηριασμούς, δημιουργώντας μια φαινομενικά ατέρμονη διαδικασία για τους οφειλέτες.

Η μεσαία τάξη σε αδιέξοδο

Πίσω από τα στεγνά στατιστικά στοιχεία κρύβεται ένα βαθύ κοινωνικό δράμα. Στο στόχαστρο των εισπρακτικών υπηρεσιών βρίσκονται 608.543 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών πλήρωνε κανονικά τις δόσεις πριν την κρίση, αλλά η αδυναμία αποπληρωμής ήρθε λόγω μείωσης των εισοδημάτων που έφτασε έως και 50%.

Η οικονομική κρίση δεν δημιούργησε κακοπληρωτές, αλλά οικονομικά εξαντλημένους πολίτες και επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της στέγης τους ή των επιχειρηματικών τους εγκαταστάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που αγοράζονται από πλειστηριασμούς καταλήγουν στα χαρτοφυλάκια funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που έχουν αγοράσει τα δάνεια σε πολύ χαμηλές τιμές.

Η αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων οδηγεί στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, αποτυπώνοντας τη βαθιά πίεση που ασκείται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα φυσικά πρόσωπα. Από την «μάστιγα» των πλειστηριασμών δεν έχουν ξεφύγει ούτε οικογένειες της λεγόμενης μεσαίας τάξης που προσπαθούν να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους, ούτε επιχειρήσεις που κάποτε ήταν βασικοί εργοδότες στις τοπικές κοινωνίες.

Οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο

Οι πλειστηριασμοί επέστρεψαν, καθώς οι οικονομικές προκλήσεις – το κόστος ενέργειας, ο πληθωρισμός, κλπ – επηρεάζουν άμεσα το κόστος διαβίωσης, πιέζοντας ασφυκτικά όσους προσπαθούσαν να σηκώσουν κεφάλι με ρυθμίσεις και διακανονισμούς, που πλέον τους χάνουν. Οι τράπεζες και τα funds ωφελούνται από την απόκτηση ακινήτων, ενώ οι πολίτες που στήριξαν το τραπεζικό σύστημα με την ανακεφαλαιοποίηση παραμένουν ανυπεράσπιστοι.

Τοξικό μείγμα απογοήτευσης και αδικίας

Το ζήτημα των πλειστηριασμών δεν είναι απλώς οικονομικό. Είναι βαθιά κοινωνικό, ηθικό και πολιτικό. Όταν χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις βλέπουν τα ακίνητά τους να περνούν στα χέρια εταιρειών διαχείρισης που αγόρασαν τα δάνεια με κλάσματα της αξίας τους, όταν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έδωσαν εργασία σε εκατοντάδες οικογένειες καταλήγουν στο σφυρί, δημιουργείται ένα τοξικό μείγμα απογοήτευσης και αδικίας.

Μια ελπίδα στον ορίζοντα;

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει ακίνητα από πλειστηριασμούς με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας και να τα επαναμισθώνει στους οφειλέτες που πτωχεύουν. Η μίσθωση θα διαρκεί έως 12 χρόνια, με το ενοίκιο να επιδοτείται από το Κράτος (ΟΠΕΚΑ) με ποσό από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Στο τέλος της 12ετούς περιόδου—ή και νωρίτερα χωρίς πέναλτι—ο οφειλέτης θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου, εφόσον έχει βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση και είναι συνεπής στην καταβολή των μισθωμάτων. Το τίμημα επαναγοράς θα ισούται με το 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν μπορέσει να καταβάλει τρία συνεχόμενα μισθώματα, η μίσθωση καταγγέλεται και χάνει το ακίνητο.

Παραμένει να φανεί κατά πόσο αυτός ο μηχανισμός θα λειτουργήσει αποτελεσματικά και θα καταφέρει να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, αποτρέποντας το δράμα της απώλειας στέγης για χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται στο στόχαστρο των πλειστηριασμών.

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι θα συμβεί με όσους δεν καταφέρουν να επαναγοράσουν το ακίνητό τους μετά την παρέλευση των 12 ετών; Μια ασάφεια που αφήνει πολλές οικογένειες σε αβεβαιότητα για το μέλλον τους…