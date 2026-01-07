Πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα καθώς τον Δεκέμβριο αυξήθηκε στο 2,9% από 2,8% τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,0% τον Δεκέμβριο του 2025, μειωμένος από 2,1% τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat οι κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες, αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,5% τον Νοέμβριο), ενώ ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα προιόντα καπνού (2,6%, σε σύγκριση με 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -0,5% τον Νοέμβριο).

Η Ελλάδα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα επίμονου πληθωρισμού μετά τη Σλοβακία και την Εσθονία (4,1%), την Αυστρία (3,9%) και τη Κροατία (3,8%).

Αντίθετα, πολύ χαμηλά κυμαίνεται ο πληθωρισμός στην Κύπρο (0,1%), στη Γαλλία (0,7%) και στην Ιταλία (1,2%) οι οποίες είναι κάτω από το μ.ο της ΕΕ.