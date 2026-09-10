Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη συνεργασία της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford με κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ford επικρίνοντας τη χρήση κινεζικής τεχνολογίας μπαταριών.

Η Ford απέρριψε τις αιτιάσεις της κυβέρνησης κάνοντας λόγο για πραγματικά λάθη και υπερασπίστηκε τη συνεισφορά της στην αμερικανική παραγωγή.

Η εταιρεία τόνισε ότι το εργοστάσιο στο Μίσιγκαν δημιούργησε θέσεις εργασίας και λειτουργεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ford.

Ο Τραμπ πιέζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να παράγουν εξ ολοκλήρου τα οχήματά τους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών απειλώντας με δασμούς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με το σύμβολο της Αμερικανικής οικονομίας, την αυτοκινητοβιομηχανία Ford, τα βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» για τους δεσμούς της με την κινεζική τεχνολογία και κατασκευή.

Σε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι αναφέρθηκε στους δεσμούς της Ford με κινεζικές εταιρείες, όπως η κατασκευάστρια μπαταριών CATL, εκφράζοντας την δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου για την προσπάθεια της Ford «να διευκολύνει κινεζικές κοινοπραξίες στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Advertisement

Advertisement

Η Ford, η οποία αυτοαποκαλούνταν «η πιο αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία», έσπευσε να «σηκώσει το γάντι» λέγοντας ότι η επιστολή του Ντάφι περιείχε «πραγματικά λάθη».

«Η επιστολή του Υπουργού Ντάφι είναι μια λανθασμένη προσπάθεια να κατακτήσει τα πρωτοσέλιδα εις βάρος μιας εταιρείας που έχει κάνει περισσότερα για την αμερικανική κατασκευή από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία του έθνους», ανέφερε η Ford στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην πανίσχυρη εταιρεία από το Ντιτρόιτ με τον Τραμπ, είναι μέρος της ασφυκτικής πίεσης που ασκεί ο Τραμπ στις Αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να παράγουν εξ ολοκλήρου τα αυτοκίνητά τους στις ΗΠΑ απειλώντας τους με μια σειρά από υψηλούς δασμούς σε ότι εισάγουν.

Την ίδια περίοδο, άφηνε ανοικτές τις πόρτες στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες καλώντας τες να κατασκευάζουν τα οχήματά τους στις ΗΠΑ, με την περίφημη φράση «αφήστε την Κίνα να έρθει», που είπε τον Ιανουάριο στο Detroit Economic Club, κάτι που προς απογοήτευση του «δεν πρόκειται να γίνει ποτέ».

Η επιστολή Duffy προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ford, είχε και συνέχεια. Ανέφερε ότι «οι πρόσφατες στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα μιας θεμελιώδους αμερικανικής εταιρείας που συνδέει ενεργά το μέλλον της με κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις» αναφερόμενος συγκεκριμένα στην «συνεχή εξάρτηση της Ford από την αδειοδοτημένη τεχνολογία του κινεζικού κατασκευαστή μπαταριών CATL στις λειτουργικές εγκαταστάσεις BlueOval Battery Park στο Μάρσαλ του Μίσιγκαν».

Η Ford, πάντως απάντησε ότι η εγκατάσταση στο Μίσιγκαν δημιούργησε 1.700 θέσεις εργασίας για την παραγωγή μπαταριών κατασκευασμένων στο Μίσιγκαν ενώ η «συμφωνία με την CATL είναι περιορισμένηκαθώς η Ford κατέχει το εργοστάσιο, ελέγχει τη λειτουργία και απασχολεί το εργατικό δυναμικό».

«Εάν ο υπουργός Duffy είχε επικοινωνήσει μαζί μας πριν δώσει την επιστολή του στον Τύπο, θα ήμασταν στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευση της Ford στις ΗΠΑ» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ford.