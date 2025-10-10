Τα πλοία που ανήκουν ή λειτουργούν από αμερικανικές εταιρείες και ιδιώτες – ή εκείνα που έχουν κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή φέρουν την αμερικανική σημαία – θα επιβαρύνονται με επιπλέον λιμενικά τέλη ανά ταξίδι από τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

Τα τέλη είναι ένα αντίμετρο στα επικείμενα τέλη λιμένων που επιβάλουν οι ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία, ανέφερε το αρμόδιο υπουργείο στο Πεκίνο, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Τέλη πάνω από 1 εκατ. δολάρια ανά κινεζικό πλοίο και πρόβλεψη για αύξηση κάθε χρόνο

Επίσης, από τις 14 Οκτωβρίου, τα πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα – ή τα οποία λειτουργούν ή ανήκουν σε κινεζικές οντότητες – θα πρέπει να καταβάλλουν ένα τέλος στο πρώτο λιμάνι προσέγγισης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τέλη θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο δολάρια για ένα πλοίο που μεταφέρει περισσότερα από 10.000 εμπορευματοκιβώτια και θα μπορούσαν να αυξάνονται ετησίως μέχρι το 2028, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Τα πλοία που ανήκουν ή εκμεταλλεύονται κινεζικές οντότητες θα επιβαρύνονται με ένα πάγιο τέλος 80 δολαρίων ανά καθαρό τόνο, ανά ταξίδι προς τις ΗΠΑ.

Τα τέλη που επιβάλλει η Αμερική στα πλοία που συνδέονται με την Κίνα, μετά από έρευνα του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR), αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ να αναζωογονήσουν την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και να περιορίσουν τη ναυτική και εμπορική ναυτιλιακή δύναμη της Κίνας.

«Είναι σαφώς διακριτική και βλάπτει σοβαρά τα νόμιμα συμφέροντα της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κίνας, διαταράσσει σοβαρά τη σταθερότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και υπονομεύει σοβαρά τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη», δηλώνει ως απάντηση το κινεζικό υπουργείο.

Τα περισσότερα πλοία «χτίζονται» στην Κίνα – Τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια Ναυτιλία

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Κίνα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στον κόσμο της ναυπηγικής, με τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της να αναλαμβάνουν τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά πλοία.

Τα κινεζικά τέλη για τα αμερικανικά πλοία θα μπορούσαν να βλάψουν τις ΗΠΑ λιγότερο από τα αμερικανικά τέλη που θα επιβληθούν αντίστοιχα στο «πλήθος» των κινεζικών πλοίων.

Πέρυσι, τα κινεζικά ναυπηγεία κατασκεύασαν περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία, ενώ τα αμερικανικά κατασκεύασαν λιγότερα από 10, σύμφωνα με αναλυτές του στρατού και της βιομηχανίας.

Για τα αμερικανικά πλοία που θα αγκυροβολούν σε κινεζικούς λιμένες από τις 14 Οκτωβρίου, το τέλος θα είναι 400 γιουάν (56,13 δολάρια) ανά καθαρό τόνο, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο μεταφορών.

Το ποσό αυτό θα αυξηθεί σε 640 γιουάν (89,81 δολάρια) από τις 17 Απριλίου 2026 και σε 880 γιουάν (123,52 δολάρια) από τις 17 Απριλίου 2027.

Για τα πλοία που θα προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια από τις 17 Απριλίου 2028, η χρέωση θα είναι 1.120 γιουάν (157,16 δολάρια) ανά καθαρό τόνο.

Εμπορικός πόλεμος και …στην στεριά

Οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αρχίσει να εντείνονται από τον Σεπτέμβριο, με τις δύο υπερδυνάμεις να δείχνουν ότι δύσκολα θα προχωρήσουν σε «εκεχειρία» πέρα από την τρέχουσα συμφωνία για τους δασμούς – μια «παύση εχθροπραξιών» διάρκειας 90 ημερών από τις 11 Αυγούστου, που λήγει γύρω στις 9 Νοεμβρίου.

Οι δασμοί – «αντίποινα» στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας φέτος έχουν περιορίσει δραστικά τις κινεζικές εισαγωγές γεωργικών και ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ.

«Δεν αναμένεται να υπάρξει μεγάλη επίδραση στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων, αλλά αυτό το βήμα δείχνει ότι η Κίνα εξακολουθεί να είναι ενοχλημένη με τις ΗΠΑ και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ένας έμπορος ελαιούχων σπόρων, σε μια διεθνή εταιρεία που πωλεί σόγια στην Κίνα.

«Δεν λαμβάνεις τέτοια μέτρα αν προσπαθείς να επιλύσεις τα προβλήματα. Οι κινεζικές μονάδες επεξεργασίας σπόρων ενδέχεται να πρέπει να λειτουργήσουν χωρίς σόγια από τις ΗΠΑ φέτος».

πηγή: Reuters





