Νέα ιδιοκτησία θα έχει η θρυλική θαλαμηγός «Christina Ο» που ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Έλληνας Κροίσος «όργωνε» κάποτε τις θάλασσες με το υπερπολυτελές γιοτ, στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η Μαρία Κάλλας αλλά και η Τζάκι Κένεντι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης, η τελευταία φορά που είχε τεθεί προς πώληση η «Christina Ο» ήταν τον Μάρτιο του 2025, με τιμή κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον η θαλαμηγός διατίθεται έναντι 52 εκατομμυρίων ευρώ, μια διαφορά που κάνει πολλούς να μιλούν για μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός κομματιού ιστορίας αφού ο Αριστοτέλης Ωνάσης μετέτρεψε ένα πολεμικό πλοίο του Καναδά σε ένα μοναδικό πλωτό παλάτι, με το οποίο συνήθιζε να ταξιδεύει και να υποδέχεται καλεσμένους του.

Η μικρή αλλά ένδοξη ιστορία της

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε κληροδοτήσει την θαλαμηγό «Christina O» στην κόρη του Χριστίνα -από την οποία έλαβε και το όνομά της- και εκείνη τη δώρισε στο ελληνικό δημόσιο για να τη χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το σκάφος μετονομάστηκε σε «Αργώ», ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μόνο μία φορά από τον Χρήστο Σαρτζετάκη.

Το 1998, ο επιχειρηματίας και φίλος της οικογένειας Ωνάση, Τζον Παπανικολάου αγόρασε τη θαλαμηγό έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το κράτος και αποκατέστησε το παλιό της όνομα, προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση, που υπήρξε και φίλη του.

Το 2014 πουλήθηκε για 25 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ανήκει στον Ivor Fitzpatrick. Ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας που κουβαλά μνήμες, στιγμές και πρόσωπα που σημάδεψαν μια εποχή. Σήμερα, αναζητά τον επόμενο ιδιοκτήτη που θα συνεχίσει τον μύθο της.