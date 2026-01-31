Ένα λούτρινο αλογάκι με θλιμμένο πρόσωπο έχει γίνει viral bestseller εν όψει των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος στην Κίνα και απειλεί την κυριαρχία των Labubu στην παγκόσμια αγορά παιχνιδιών.

Στην Yiwu International Trade City, τη μεγαλύτερη χονδρική αγορά της ασιατικής χώρας οι πελάτες συρρέουν μαζικά σε ένα μικρό κατάστημα αναζητώντας το νέο παιχνίδι-φαινόμενο πριν από το σεληνιακό νέο έτος που είναι το έτος του αλόγου, στην Κίνα.

The Crying Horse: A Stitched Mistake That Touched Millions pic.twitter.com/R9yKs2nTra — Beijing Daily (@DailyBeijing) January 13, 2026

Το «λυπημένο άλογο που κλαίει» απέκτησε την τεράστια δημοφιλία του κατά λάθος: Μια εργάτρια έραψε το χαμόγελο στο παιχνίδι ανάποδα, όπως δήλωσε η Zhang Huoqing, ιδιοκτήτρια του «Happy Sister», ενός καταστήματος στην ανατολική πόλη Γίβου, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Zhang είπε ότι ήταν έτοιμη να προσφέρει επιστροφή χρημάτων στους πελάτης όταν ανακάλυψε το ελάττωμα, αλλά τελικά οι πελάτες δεν επέστρεψαν ποτέ το παιχνίδι. Λίγο αργότερα, ανακάλυψε φωτογραφίες του να κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο.

«Οι άνθρωποι αστειεύονταν ότι το άλογο που κλαίει είναι όπώς φαίνεσαι στη δουλειά σου, ενώ το χαμογελαστό είναι το πώς φαίνεσαι μετά τη δουλειά», είπε η Zhang. Καθώς η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα, η Zhang αποφάσισε να συνεχίσει να κατασκευάζει την έκδοση με το λυπημένο πρόσωπο.

Εχει τεράστια απήχηση γιατί ταιριάζει με το πνεύμα των σημερινών εταιρικών υπάλληλων-σκλάβων

Αρκετοί νέοι που εργάζονται ως υπάλληλοι σε γραφεία στην Κίνα λένε ότι η σκυθρωπή έκφραση του αλόγου αντικατοπτρίζει τις πολλές ώρες εργασίας και το άγχος στο χώρο εργασίας τους.

«Αυτές τις μέρες, σχεδόν όλοι όσοι μπαίνουν στο κατάστημα ζητούν το άλογο που κλαίει», είπε ο Lou Zhenxian, ένας πωλητής από τη Γίβου που πουλάει παιχνίδια για τις γιορτές για περισσότερα από 25 χρόνια.

Καθημερινά τα ράφια με τα άλογα που κλαίνε έξω από το κατάστημα Happy Sister εξαντλούνται και οι υπάλληλοι σπεύδουν να ανανεώσουν τα αποθέματα διαρκώς.

«Αρέσει σε πολλού πελάτες το συμπαθούν και πράγματι έχει νοήμα το σκεπτικό τους: ταιριάζει με το πνεύμα των σημερινών εταιρικών υπάλληλων-σκλάβων», είπε η Zhang.

To λούτρινο αλογάκι «πατάει» επίσης σε μια ευρύτερη τάση για τα λεγόμενα «άσχημα-χαριτωμένα» παιχνίδια, που έχουν γίνει δημοφιλή τα τελευταία χρόνια χάρη σε χαρακτήρες όπως το τερατάκι Labubu της Pop Mart 9992.HK.

At China’s largest wholesale market, customers crowd one small shop looking for the so called ‘crying horse,’ a red plush toy meant as a Lunar New Year decoration that has gone viral after a manufacturing mistake turned its smile into a frown https://t.co/awKL9s9tiG pic.twitter.com/1I4CHqH6p1 — Reuters (@Reuters) January 26, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των κινεζικών μέσων ενημέρωσης, το εργοστάσιο της Zhang έχει αυξήσει την παραγωγή του για να καλύψει τη ζήτηση όχι μόνο από την Κίνα αλλά κι από άλλες χώρες.

Ένας αγοραστής, γνωστός στο διαδίκτυο ως Tuan Tuan Mami είπε στην εφημερίδα South China Morning Post: «Αυτό το μικρό αλογάκι φαίνεται τόσο λυπημένο και αξιολύπητο, ακριβώς όπως νιώθω εγώ στη δουλειά.

Με αυτό το παιχνίδι με το λυπημένο πρόσωπο θα μπω στην Χρονιά του Αλόγου, ελπίζοντας να αφήσω πίσω μου όλα τα παράπονα από τη δουλειά και να κρατήσω μόνο την χαρά».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το άλογο έχει ύψος περίπου 20 εκατοστά και κοστίζει 25 γιουάν ( 3 ευρώ). Εχει κόκκινο χρώμα για καλή τύχη, με χρυσό κολάρο και κουδούνι γύρω από το λαιμό του, και φέρει την φράση «τα χρήματα έρχονται γρήγορα» κεντημένη στο σώμα του με χρυσά γράμματα.

Ο Zhenxian, δήλωσε στο Reuters ότι θεωρεί το παιχνίδι άσχημο, αλλά «είναι το είδος της συναισθηματικής αξίας που αναζητούν οι νέοι σήμερα».

Το σεληνιακό νέο έτος θα γιορταστεί τον Φεβρουάριο για να υποδεχτεί το έτος του αλόγου – ένα από τα 12 ζώα που επαναλαμβάνονται σε έναν κύκλο σύμφωνα με το κινεζικό ζωδιακό ημερολόγιο.

Πηγή: Reuters, BBC

