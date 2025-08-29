Ο 38χρονος Γουάνγκ Nινγκ, διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής εταιρείας Pop Mart, ο οποίος δημιούργησε τα περίφημα Labubu, σκαρφάλωσε απότομα στον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg φέτος, καταλαμβάνοντας την 86η θέση μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη. Η συνολική του περιουσία υπερτριπλασιάστηκε, αυξάνοντας κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια και φτάνοντας τα 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια, γράφει το UNN με αναφορά στον δείκτη Bloomberg Billionaires Index.

Wang Ning, at 38 years old, boasts a fortune that surpasses even that of Alibaba co-founder Jack Ma, and this has been achieved through Wang's explosive success of the "blind box" collectibles.



Πλουσιότερος πλέον από τους Μπέζος, Μπάφετ και Τζακ Μα

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, το 75%, προήλθε από τη δημοτικότητα των συλλογών Labubu, οι οποίες κάνουν πραγματική θραύση μεταξύ των συλλεκτών σε όλο τον κόσμο.

Η δημοτικότητα της σειράς Labubu προκάλεσε μια εκτόξευση κερδών για την Pop Mart. Οι θαυμαστές ξοδεύουν πολλά χρήματα για τα λούτρινα παιχνίδια. Αυτό επέτρεψε στον Γουάνγκ Nινγκ να μπει στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου σε μόλις ένα χρόνο.

Χάρη σε αυτή την ραγδαία ανέλιξη άφησε πίσω του γνωστούς επιχειρηματίες όπως ο Μάικλ Ντελ, ο Τζεφ Μπέζος, ο Γουόρεν Μπάφετ και ο Τζακ Μα.

Επιπλέον, ξεπέρασε αρκετούς μεγιστάνες της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Πίτερ Τιλ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οικονομικά αποτελέσματα της Pop Mart για το 2025



Σύμφωνα με το Business Insider, οι μετοχές της Pop Mart έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 250% φέτος, ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας. Τα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του έτους τριπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, φτάνοντας περίπου τα 13,9 δισεκατομμύρια γιουάν ή 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν σε 6 δισεκατομμύρια γιουάν, μια πενταπλάσια αύξηση. Η σειρά «Monsters», που περιλαμβάνει τα Labubu, απέφερε τα περισσότερα έσοδα — οι πωλήσεις της ανήλθαν σε περίπου 4,8 δισεκατομμύρια γιουάν.

Γιατί η αύξηση του πλούτου του Γουάνγκ Nινγκ είναι ιδιαίτερη ασυνήθιστη



Η αύξηση της περιουσίας του Γουάνγκ Nινγκ είναι ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, καθώς αφορά τη βιομηχανία παιχνιδιών και όχι την υψηλή τεχνολογία ή την τεχνητή νοημοσύνη.



Ο Γουάνγκ Nινγκ κατέχει σχεδόν το 50% των μετοχών της Pop Mart. Αυτό του προσφέρει άμεσο κέρδος από την άνοδο των τιμών της αγοράς και την υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας.

Η Pop Mart έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο του 2020 με τιμή κάτω από 6 δολάρια ανά μετοχή. Οι αμερικανικές μετοχές της εταιρείας, που διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, έκλεισαν στα 44 δολάρια τον Αύγουστο του 2025.

Η ζήτηση για το Labubu και άλλα συλλεκτικά παιχνίδια συνεχίζει να υποστηρίζει τα οικονομικά αποτελέσματα της Pop Mart, καθιστώντας τον Wang Ning έναν από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματίες στην παγκόσμια βιομηχανία παιχνιδιών.

