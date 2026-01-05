Το 2026 μόλις ξεκίνησε και προδιαγράφεται ως μια χρονιά-ορόσημο για τις υποδομές, καθώς μια σειρά από μεγάλα έργα είτε ολοκληρώνονται είτε μπαίνουν σε φάση υλοποίησης. Σε αντίθεση με το 2025, η νέα χρονιά χαρακτηρίζεται από την παράδοση σημαντικών υποδομών που αναμένεται να αλλάξουν αισθητά την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος με την παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα–Εγνατία ολοκληρώνεται πλήρως, δημιουργώντας έναν νέο βασικό οδικό άξονα. Παράλληλα, μέσα στο έτος αναμένεται να συμβασιοποιηθούν και να ξεκινήσουν δεκάδες ακόμη έργα, ενισχύοντας το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων.

Advertisement

Advertisement

Εννέα μεγάλα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2026, ενώ δεκατέσσερα βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν από την υπογραφή συμβάσεων.

Τα μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται το 2026

Ξεχωρίζει το σιδηροδρομικό έργο αποκατάστασης της γραμμής Δομοκός–Λάρισα, το οποίο σηματοδοτεί την επαναλειτουργία της διπλής, ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Το έργο εκτελεί η ΜΕΤΚΑ, με ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα έως το καλοκαίρι.

Στη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά, μήκους 4,8 χλμ. με πέντε νέους σταθμούς, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το Πάσχα, με ανάδοχο την ΑΚΤOR.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η επέκταση του αμαξοστασίου του Τραμ στο Ελληνικό, έργο που εκτελείται από το σχήμα ΤΕΡΝΑ–ΘΕΜΕΛΗ και θα εξυπηρετεί 22 νέα οχήματα.

Η ολοκλήρωση του τμήματος Καλαμπάκα–Εγνατία του Ε65, με παραχωρησιούχο την Κεντρική Οδό και κατασκευαστή την ΤΕΡΝΑ, δημιουργεί έναν νέο κάθετο άξονα που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία.

Εντός του έτους αναμένεται επίσης να ολοκληρωθεί η διπλή οδική σύνδεση της Λευκάδας, το τμήμα Βόνιτσα–Λευκάδα της οποίας κατασκευάζεται από την AKTOR, καθώς και η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης από την ΤΕΚΑΛ.

Advertisement

Στον τομέα του πολιτισμού, προχωρούν τα έργα ανάδειξης των πρώην Βασιλικών Ανακτόρων στο Τατόι, με στόχο την απόδοσή τους στο κοινό ως επισκέψιμου μουσειακού χώρου.

Σημαντική ενεργειακή προσθήκη αποτελεί η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Κομοτηνής ισχύος 877 MW, των ομίλων Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία μέσα στο 2026.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, με υποθαλάσσια καλώδια 150kV που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια του νησιωτικού συμπλέγματος.

Advertisement

Τα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο έτος

Στον τομέα των νέων συμβάσεων, ξεχωρίζει ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, με μειοδότη το σχήμα ΜΕΤΚΑ–ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, καθώς και το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φάληρο, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης μετά τον Βοτανικό.

Σε φάση ωρίμανσης βρίσκονται επίσης το Θριάσιο ΙΙ, οι φοιτητικές εστίες σε Θεσσαλία και Θράκη, τα πέντε νέα αστυνομικά μέγαρα μέσω ΣΔΙΤ, το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής και το Εμπορευματικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δύο Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, συνολικού κόστους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, έργο-μαμούθ ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Advertisement

Τέλος, προχωρούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας, την επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με προϋπολογισμό 1,1 δισ. ευρώ, αλλά και το φράγμα Κελεφίνας στη Λακωνία.

Παράλληλα, υπάρχουν και πρόσθετα έργα που αναμένεται να προχωρήσουν μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους, όπως το οδικό έργο Χοχλάκια–Άγιος Ιωάννης στο Λασίθι και το φράγμα Μιναγιώτικο.

Advertisement