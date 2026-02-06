«Σήμερα θα ανακοινωθούν 112 επενδυτικά σχέδια παραγωγικών επενδύσεων, σχεδόν τα μισά είναι στη βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας και στη Θράκη. Περίπου 50 συνολικά επενδυτικά σχέδια 550 εκατομμυρίων ευρώ που θα πάρουν τα αμέσως επόμενα χρόνια με την εκτέλεσή τους από το υπουργείο Ανάπτυξης 290 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να Δημιουργηθούν πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναφορικά με τα σχέδια για την αναγέννησηςτων ναυπηγείων της Ελευσίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι υπήρξε μια στρατηγική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ONEX, η οποία είναι ιδιοκτήτης των ναυπηγείων της Ελευσίνας και μιας πολύ σημαντικής κορεατικής εταιρείας, που πρωταγωνιστεί στην κατασκευή των τρένων.

«Εκεί δημιουργείται ένα εθνικό κέντρο δημιουργίας τροχαίου υλικού και αξιοποίησης. Θα υπάρχουν διαδικασίες συντήρησης, αναβάθμισης υπάρχοντος υλικού, αλλά και νέες παραγγελίες κατασκευής βαγονιών τρένων είτε για κρατικές δουλειές είτε και για τον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε ο Υπουργός.

«Έχουμε αγκαλιάσει την ONEX», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, θυμίζοντας ότι το Ελληνικό Δημόσιο με νόμο που πέρασε το υπουργείο Ανάπτυξης το προηγούμενο καλοκαίρι, μπήκε ως εγγυητής, σε ομολογιακό δάνειο, ύψους125 εκατομμύρια δολάρια, που έλαβε η εταιρεία από την κρατική αμερικανική τράπεζα.

«Θέλουμε να δυναμώσει ξανά η ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας. Εργάζονται πάνω από 3.000 άνθρωποι και στα ναυπηγεία της Σύρου. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία, όταν είμαστε μπροστά στη ναυτιλία, πρέπει να έχουμε και δυνάμεις στην ναυπηγική βιομηχανία», σημείωσε.

«Σε ό,τι αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, προχθές είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, που διοργάνωσε η Endeavor Greece και το Open ΑΙ, ένας τεχνολογικός κολοσσός, που έχει αγκαλιάσει στο πλαίσιο ενός μνημονίου συνεργασίας με το υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά με την ελληνική κυβέρνηση τις startup επιχειρήσεις. Υπήρξε ένας διαγωνισμός που πήραν μέρος πάνω από 250 επιχειρήσεις και επικεντρώνονται σε 21 από αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παρουσιάστηκαν τέσσερις από αυτές προχθές, σε μια εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού», σημείωσε επίσης ο υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα έργα που γίνονται σήμερα στα στα τεχνολογικά ινστιτούτα, τονίζοντας «Ευρύτερα θέλω να σταθώ ότι στα τεχνολογικά ινστιτούτα, στα ερευνητικά κέντρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται έργα 370 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι. Αναβαθμίζονται πλήρως οι υποδομές τους και οι δυνατότητες τους σε ό, τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη θέλω να αναδείξω την πολύ σπουδαία επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, όπου εκεί θα παραχθεί ένα giga AI factory με πολύ μεγάλη δυναμικότητα. H χωρητικότητα, θα δημιουργηθούν πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας και θα εγγραφεί ξανά μια πολύ κρίσιμη περιφέρεια, η Δυτική Μακεδονία, στον χάρτη των στρατηγικών υποδομών της χώρας».

«Η Ελλάδα τρέχει γρήγορα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θα βγάλει ένα αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατομμυρίων μέσα στο 2026, όπου αυτό θα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη σύνδεσή τους με τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.