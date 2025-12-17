Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι η λύση για όσους έχουν σήμερα κόκκινο δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τα δάνεια αυτά, που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των servicers μετά τις τιτλοποιήσεις των τραπεζών, δεν εντάσσονται στη νέα κυβερνητική ρύθμιση για το «κούρεμα» της ισοτιμίας. Η μόνη διέξοδος για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες είναι η προσφυγή στον εξωδικαστικό, όπου η οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ και η πρόταση ρύθμισης που παράγεται από τον αλγόριθμο είναι δεσμευτική για τους πιστωτές.

Διαφορετική είναι η εικόνα για όσους έχουν ενήμερα δάνεια ή δάνεια που βρίσκονται σε ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά. Για αυτούς προβλέπεται ειδική νομοθετική παρέμβαση με «κούρεμα» της συναλλαγματικής διαφοράς και μετατροπή του δανείου σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο, μέσω ενός συστήματος τεσσάρων κατηγοριών, που συνδέονται με εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια.

Οι προϋποθέσεις για το «κούρεμα»

Η μετατροπή των δανείων σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία – που στη πράξη λειτουργεί ως κούρεμα έναντι της τρέχουσας αγοράς – πραγματοποιείται σύμφωνα με τέσσερις κατηγορίες. Κάθε κατηγορία συνδέεται με εισοδηματικά, περιουσιακά και χρηματικά κριτήρια, καθώς και με την ύπαρξη καταθέσεων, και προσφέρει διαφορετικό βαθμό ελάφρυνσης:

Κατηγορία 1 – Μεγαλύτερο κούρεμα (+50 %)

Ετήσιο εισόδημα: από περίπου 7.500 έως 22.000€

Ακίνητη περιουσία: 125.000 έως 185.000€

Καταθέσεις: 7.500 έως 22.000€

Σταθερό επιτόκιο μετά τη μετατροπή: 2,3 %Αυτή η κατηγορία δίνει την υψηλότερη αναγωγή της ισοτιμίας προς όφελος του δανειολήπτη, μειώνοντας σημαντικά το κεφάλαιο της οφειλής

Κατηγορία 2 – Μεσαίο κούρεμα (+30 %)

Ετήσιο εισόδημα: έως περίπου 23.375€

Ακίνητη περιουσία: έως 216.250€

Καταθέσεις: έως 23.375€

Σταθερό επιτόκιο: 2,5 %Αυτή η κατηγορία αφορά δανειολήπτες με ελαφρώς υψηλότερα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία από την 1η, με ανάλογη μείωση της οφειλής.



Κατηγορία 3 – Βασικό κούρεμα (+20 %)

Ετήσιο εισόδημα: έως περίπου 25.250€

Ακίνητη περιουσία: έως 247.500€

Καταθέσεις: έως 25.250€

Σταθερό επιτόκιο: 2,7 %Αυτή η κατηγορία αντανακλά μεσαία οικονομική κατάσταση και προσφέρει σημαντική ελάφρυνση.



Κατηγορία 4 – Βασική ελάφρυνση (+15 %)

Δεν αποκλείει όσους υπερβαίνουν τα προηγούμενα όρια αλλά εξακολουθούν να πληρούν βασικά κριτήρια

Σταθερό επιτόκιο: 2,9 %Η ελάφρυνση των 15 % είναι διαθέσιμη σε σχετικά ευρύτερο φάσμα δανειοληπτών που δεν εντάσσονται στις πρώτες κατηγορίες αλλά παραμένουν ενήμεροι ή σε ρύθμιση.

Τι αλλάζει για τον δανειολήπτη: Με την επιλογή της μετατροπής εξαλείφεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος, μειώνεται το κεφάλαιο της οφειλής, καθιερώνεται σταθερό, χαμηλό επιτόκιο μέχρι την πλήρη αποπληρωμή, ενώ παρέχδεται και η δυνατότητα επιπλέον επέκτασης του δανείου για 5 χρόνια, προκειμένου να μειωθεί η μηνιαία δόση (με αύξηση ωστόσο του τελικού ποσού αποπληρωμής).