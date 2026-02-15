Υπήρξε μια εποχή που στo μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα κτηρίων της Νέας Ιωνίας ο ήχος που κυριαρχούσε δεν ήταν το πληκτρολόγιο αλλά ο αργαλειός. Το 1927, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου σήμερα χτυπά η ψηφιακή καρδιά της Eurobank, υψωνόταν το εργοστάσιο της κλωστοϋφαντουργίας «Μουταλάσκη» που στην πορεία του χρόνου απορροφήθηκε από την ακμάζουσα τότε Πειραϊκή Πατραϊκή.

Ένα εργοστάσιο χτισμένο από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, φορείς τεχνογνωσίας, πειθαρχίας και μιας βαθιάς πίστης στην εργασία. Για δεκαετίες, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η περιοχή έσφυζε από ζωή. Βάρδιες, καπνοί, μηχανές, εργατικά σπίτια, μια ολόκληρη μικρή βιομηχανική πολιτεία που έδινε ταυτότητα στη Νέα Ιωνία και τον ευρύτερο άξονα Αθήνας – Πειραιά.

Ο Κώστας Χαλέμος στο βιβλίο του «Ο Ταύρος του Μάντσεστερ – Κλωστοϋφαντουργία Μουταλάσκη», μεταφέρει μαρτυρίες της εποχής: «Τα αργαλειά δεν σταματούσανε ποτέ. Δουλεύανε συνεχώς. Όταν ερχόταν η ώρα για το φαγητό, σύραμε τα σκαμνάκια και καθόμασταν. Μα την ίδια ώρα είχαμε και το νου μας. Αν τύχαινε και σταματούσε κάποιο αργαλειό, τρέχαμε, το βάζαμε μπρος και συνεχίζαμε το φαγητό. Στο εργοστάσιο δούλευαν γυναίκες απ’ όλα τα μέρη της Μικρασίας […] Η δουλειά της επιστάτριας είχε μεγάλη ευθύνη. Κι ας λέγανε μερικές. Άμα είσαι έξω από το χορό».

Η ευθύνη τότε δεν ήταν αφηρημένη έννοια, ήταν πρακτική, καθημερινή, συνδεδεμένη με τον ρυθμό της μηχανής και την ασφάλεια των ανθρώπων. Ο αργαλειός έπρεπε να δουλεύει, να μη μένει πίσω.

Η ιστορία όμως όπως πάντα συνεχίστηκε. Το εργοστάσιο έκλεισε, η βιομηχανική Ελλάδα υποχώρησε, και στις αρχές της νέας χιλιετίας τα ίδια κτίρια έπαιξαν έναν διαφορετικό ρόλο. Φιλοξένησαν το στρατηγείο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Εκεί όπου άλλοτε παράγονταν υφάσματα, σχεδιάστηκαν υποδομές, χρονοδιαγράμματα και επιχειρησιακά πλάνα για τη μεγαλύτερη σύγχρονη διοργάνωση που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Ψηφιακή «καρδιά» με 34.000 τ.μ. και πάνω από 2.500 ανθρώπους

Από το 2006 και μετά, το συγκρότημα περνά στην Eurobank. Και σήμερα, έναν αιώνα μετά την ανέγερσή του, ζει ίσως την πιο ενδιαφέρουσα φάση της ζωής του. Το Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία δεν είναι απλώς ένα μεγάλο συγκρότημα γραφείων, είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, επιχειρησιακά hubs της χώρας.

Σε 34.000 τετραγωνικά μέτρα εργάζονται περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι, ένα οικοσύστημα με εργαζόμενους του Ομίλου, εξωτερικούς συνεργάτες και ομάδες παρόχων τεχνολογίας. Και το μείγμα τους δεν θυμίζει σε τίποτα την κλασική εικόνα τράπεζας αλλά ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με τεχνολογική αιχμή.

Στο Technology & Digital Hub του Campus στεγάζονται οι μονάδες Πληροφορικής, Ψηφιακής Τραπεζικής, επιχειρηματικές μονάδες, αλλά και οι Κεντρικές Υπηρεσίες και Λειτουργίες, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, συνεδριακοί χώροι και Κέντρο Εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με ένα εκτενές δίκτυο ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής, υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας.

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα, όπου συνυπάρχουν τέσσερεις γενιές από τους baby boomers μέχρι τη Generation Z και ειδικότητες που θα ταίριαζαν περισσότερο σε τεχνολογικό campus του εξωτερικού παρά σε παραδοσιακό τραπεζικό οργανισμό.

Και εδώ βρίσκεται ο παραλληλισμός. Όπως τότε δεν σταματούσε ποτέ ο αργαλειός, έτσι και σήμερα δεν σταματούν τα πληροφοριακά συστήματα και τα ψηφιακά δίκτυα. Εικοσιτέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο, κάθε μέρα του χρόνου, το Data Center και οι υποδομές της Eurobank λειτουργούν αδιάκοπα. Άλλο υλικό, άλλος ήχος, ίδια απαίτηση: συνεχής λειτουργία και συνεχής εγρήγορση, τότε η μηχανή όριζε τον ρυθμό της ζωής, σήμερα τον ορίζουν τα ψηφιακά δίκτυα, πάντα όμως σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό.

Digital product owners που σχεδιάζουν τις ψηφιακές εμπειρίες των πελατών, software engineers και αρχιτέκτονες υποδομών που διασφαλίζουν τη σταθερότητα των συστημάτων, στελέχη κυβερνοασφάλειας που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις ψηφιακές απειλές, αλλά και ομάδες που υποστηρίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων τραπεζικών υπηρεσιών. Από τη λειτουργία των ΑΤΜ και την εκκαθάριση πληρωμών, μέχρι τη μεταφορά κεφαλαίων, τις χρηματοδοτήσεις και τη συνεχή διαθεσιμότητα των συστημάτων, διαφορετικές ειδικότητες συνεργάζονται ώστε η Τράπεζα να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάθε ώρα της ημέρας. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, η αδιάλειπτη λειτουργία αποτελεί βασική προϋπόθεση, στηρίζοντας την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Ένα μωσαϊκό δεξιοτήτων που κάνει το Campus να μοιάζει περισσότερο με ζωντανό οργανισμό παρά με στατικό χώρο εργασίας.

Όπως τότε άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής εργάζονταν δίπλα-δίπλα στο εργοστάσιο, έτσι και σήμερα οι εργαζόμενοι είναι όλων των ηλικιών, όλων των ειδικοτήτων και εργασιακών ρόλων, χωρίς διακρίσεις. Η εργασία αλλάζει μορφή, όμως η ανάγκη για αξιοπιστία και συνέχεια παραμένει σταθερή στο χρόνο.

Ο ίδιος ο χώρος ενισχύει αυτή την αίσθηση. Όπως μας αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών του Ομίλου Eurobank, Φίλιππος Καραμανώλης, το μοντέλο shared desking, με ψηφιακή πλατφόρμα κρατήσεων σε συνδυασμό με το μοντέλο τηλεργασίας, επιτρέπει στους εργαζόμενους να κινούνται ευέλικτα, να εργάζονται από διαφορετικά σημεία, ακόμα και από άλλα hubs της Eurobank. Οι ανακαινισμένοι χώροι βασίζονται στις αρχές του βιοφιλικού σχεδιασμού, με έμφαση στο φυσικό φως, την εργονομία, την ακουστική και τη λειτουργικότητα. Υπάρχουν χώροι μητρότητας, δημιουργικής απασχόλησης, βιβλιοθήκη, ιατρείο, εστιατόριο, ενώ σχεδιάζεται και γυμναστήριο.

Σημαντικό κεφάλαιο στη νέα ταυτότητα του Campus αποτελεί και η ενεργειακή αναβάθμιση. Όπως επισημαίνει ο Φίλιππος Καραμανώλης, το συγκρότημα της Νέας Ιωνίας είναι πιστοποιημένο κατά LEED, ενώ στις στέγες των κτιρίων έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 1.200 φωτοβολταϊκά πάνελ. Η ετήσια παραγωγή τους αγγίζει 1.000.000 κιλοβατώρες, καλύπτοντας το 12,5% των συνολικών ενεργειακών αναγκών του Campus από ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, μεταξύ άλλων σημαντικών επενδύσεων που υλοποιήθηκαν, ξεχωρίζει εκείνη που αφορούσε τον χώρο του Data Center, όπου η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 800.000 κιλοβατώρες σε ετήσια βάση. Μέσω αυτής, αλλά και άλλων παρεμβάσεων, σωρευτικά την περίοδο 2018-2025 η συνολική κατανάλωση ενέργειας στο Eurobank Campus έχει μειωθεί κατά 40%, όσο η κατανάλωση μιας κωμόπολης με περίπου 2.500 κατοίκους.

Από την κλωστοϋφαντουργία των προσφύγων μέχρι το σύγχρονο τραπεζικό και τεχνολογικό hub, το Campus της Νέας Ιωνίας δεν έπαψε ποτέ να είναι χώρος εργασίας. Τότε δεν σταματούσαν οι αργαλειοί. Σήμερα δεν σταματούν τα πληροφοριακά συστήματα. Και κάπως έτσι, μέσα από διαφορετικές εποχές και διαφορετικά εργαλεία, η εργασία βρίσκει πάντα τον τρόπο να συνεχίζεται, προσφέροντας στην κοινωνία πρoϊόντα και υπηρεσίες αξίας που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας.

Πηγή: ΑΠΕ

