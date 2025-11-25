Μεταξύ 2004 και 2024, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε αύξηση 22% σύμφωνα με τη Eurostat. Αντίθετα η Ελλάδα και η Ιταλία κατέγραψαν πτώση 5% και 4% αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία αυτή δεν ήταν γραμμική, καθώς επηρεάστηκε έντονα από διεθνείς κρίσεις και οικονομικές διακυμάνσεις.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2004–2008 σημειώθηκε σταθερή άνοδος του εισοδήματος, η οποία όμως σταμάτησε την τριετία 2008–2011 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα έτη 2012 και 2013 ακολούθησε νέα υποχώρηση, πριν επανέλθει η ανοδική πορεία. Από το 2014 έως το 2019, τα εισοδήματα αυξήθηκαν σταθερά, αλλά το 2020 σημειώθηκε εκ νέου πτώση εξαιτίας της πανδημίας. Το 2021 καταγράφηκε ισχυρή ανάκαμψη, όμως η άνοδος επιβραδύνθηκε το 2022 και το 2023. Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν εκ νέου επιτάχυνση της αύξησης.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, η Ρουμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών την τελευταία εικοσαετία, με άνοδο 134%. Ακολούθησαν η Λιθουανία (95%), η Πολωνία (91%) και η Μάλτα (90%).

Μόνο δύο χώρες παρουσίασαν μείωση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα από το 2004 έως το 2024: η Ελλάδα με πτώση 5% και η Ιταλία με 4%.

Από την άλλη, οι χαμηλότερες θετικές μεταβολές καταγράφηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).