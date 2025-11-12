Το 2024, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ανήλθε σε 39.800 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2023, όταν ανερχόταν σε 37.800 ευρώ. Παρά τη γενική άνοδο, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τους χαμηλότερους μέσους μισθούς.

Τα υψηλότερα εισοδήματα στο Λουξεμβούργο και τη Δανία

Οι υψηλότεροι μέσοι μισθοί στην ΕΕ καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ακολουθούμενο από τη Δανία (71.600 ευρώ) και την Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Advertisement

Advertisement

Οι χαμηλότεροι στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη

Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι μέσοι ετήσιοι μισθοί εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία (15.400 ευρώ), την Ελλάδα (18.000 ευρώ) και την Ουγγαρία (18.500 ευρώ).

Η σημαντική αυτή απόκλιση αντικατοπτρίζει τις οικονομικές ανισότητες εντός της ΕΕ, παρά τη συνολική ανοδική τάση. Η αύξηση του 2024, κατά 5,2%, συνδέεται εν μέρει με την προσαρμογή στις πληθωριστικές πιέσεις και τη σταδιακή βελτίωση των αγορών εργασίας σε αρκετά κράτη-μέλη.

Στην Ελλάδα, ο μέσος ετήσιος μισθός αντιστοιχεί περίπου στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου, γεγονός που υπογραμμίζει το επίμονο χάσμα αμοιβών μεταξύ των χωρών του Νότου και του Βορρά της ΕΕ.