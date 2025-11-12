Μεγάλες είναι οι αυξήσεις στο μοσχαρίσιο κρέας, με την τιμή του να τείνει να προσεγγίσει το επόμενο διάστημα έως και τα 20 ευρώ το κιλό. Ανεβασμένη η τιμή και στα αμνοερίφια εξαιτίας των ελλείψεων που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Tρέχουν οι ανατιμήσεις στα κρέατα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αιτία η ευρωπαϊκή συμφωνία για την πράσινη μετάβαση που έχει οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής του μοσχαρίσιου κρέατος, αλλά και η ευλογιά, εξαιτίας της οποίας έχουν θανατωθεί πάνω από 400.000 αιγοπρόβατα τον τελευταίο χρόνο.

Advertisement

Advertisement

Οι ανάγκες της Ελλάδας σε μοσχαρίσιο κρέας καλύπτονται κατά 80% από τις εισαγωγές, ενώ η τιμή παραγωγού έχει αυξηθεί στα 8,5 με 9 ευρώ το κιλό από 5,5 με 6 ευρώ το 2024, συμπαρασύροντας και τις τιμές στο ράφι.

Aπό 15 – 17 ευρώ το κιλό η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος

Στη λιανική η μέση τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος διαμορφώνεται στα 15 με 17 ευρώ το κιλό, από 12 με 13 ευρώ που ήταν πριν από έναν χρόνο, ενώ στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι σύντομα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό.

Ανατιμήσεις, όμως, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στα υπόλοιπα κρέατα, όπως αρνί, κατσίκι και πρόβατο, λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς. Το πρόβειο κρέας πωλείται από τον παραγωγό στα 4,5 με 4,8 ευρώ το κιλό από 3,5 με 3,8 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα.

Αντίστοιχα, η τιμή παραγωγού για το αρνί διαμορφώνεται στα 9,5 ευρώ το κιλό από 7,5 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη της νόσου. Σε κάποια κρεοπωλεία τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν από 10,5 έως 12,5 ευρώ το κιλό, από 9 10 ευρώ το καλοκαίρι, ενώ στα αρνιά και τα κατσίκια οι τιμές αγγίζουν ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, όταν πριν την έξαρση της ευλογιάς δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

«Όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και επειδή τα Χριστούγεννα αυξάνεται αρκετά η ζήτηση για αιγοπρόβατα, ενδεχομένως αυτό να επηρεάσει τις τελικές τιμές» δήλωσε στο ΕΡΤnews o Aπόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής Ελληνικής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.

Εκπρόσωποι του κλάδου εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών για τυχόν ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων, κυρίως από τη Ρουμανία.