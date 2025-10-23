Δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού αντιμετωπίζουν σήμερα ένα απροσδόκητο εμπόδιο. Οι τράπεζες αρνούνται να τους χορηγήσουν δάνεια, παρά τη βελτίωση της οικονομικής τους εικόνας.

Το συγκεκριμένο θέμα το συζητήσαμε με τον κ.Κώστα Χαραλαμπόπουλο, οικονομολόγο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Solomonk consultants και χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή, ο οποίος σε βίντεο συνέντευξη εξηγεί στη HuffPost ότι πρόκειται για μια «εσωτερική πολιτική» των συστημικών τραπεζών, σύμφωνα με την οποία «όποιος έχει κάνει Εξωδικαστικό, δεν δικαιούται δάνειο».

«Δεν υπάρχει καμία κοινοτική οδηγία ή κρατική παρέμβαση», διευκρινίζει. «Πρόκειται για εσωτερική απόφαση σε επίπεδο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών».

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ρύθμισης οφειλών, επιτρέποντας έως 240 δόσεις για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ — τη στιγμή που οι κλασικές ρυθμίσεις φτάνουν μόλις τις 24 δόσεις. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν και είναι πλέον συνεπείς αντιμετωπίζονται σαν «επικίνδυνοι δανειολήπτες».

«Δεν μιλάμε για ανθρώπους που χρωστούν στις ίδιες τις τράπεζες», τονίζει ο κ. Χαραλαμπόπουλος. «Μιλάμε για επιχειρηματίες που εξυγίαναν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και παρ’ όλα αυτά, όταν ζητούν ένα μικρό δάνειο των 10 ή 20 χιλιάδων ευρώ, απορρίπτονται χωρίς αιτιολογία».

Η HuffPost θέτει το ζήτημα αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης. Ο κ. Χαραλαμπόπουλος εκφράζει την πίστη του ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, γνωστός για τις αποτελεσματικές του κινήσεις στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη λύση.

«Πιστεύω πως, αν του τεθεί επίσημα το θέμα, θα το λύσει», λέει χαρακτηριστικά. «Πρόκειται για χιλιάδες πολίτες και μικρομεσαίους που χρειάζονται μια ανάσα ρευστότητας για να συνεχίσουν να λειτουργούν».