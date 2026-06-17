Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ενισχύει τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών, διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια και δίνει έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη της ορεινής Ελλάδας.

Η νέα φάση του προγράμματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό, με έμφαση στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των ευάλωτων ομάδων και της περιφέρειας.

Advertisement

Advertisement

Δύο φάσεις υλοποίησης και συνεχής ροή δικαιούχων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις:

-Η Α’ φάση θα ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027

-Η Β’ φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027

Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για περισσότερους δικαιούχους

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στα εισοδηματικά όρια, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής της μεσαίας τάξης:

-Άγαμοι χωρίς τέκνα: από 19.000 € → 21.000 €

-Έγγαμοι χωρίς τέκνα: από 31.000 € → 33.000 €

-Οικογένειες με παιδιά: σημαντική αύξηση, έως και 58.000 €α

Έμφαση στους μήνες χαμηλής ζήτησης και τον ορεινό τουρισμό

Στρατηγικός πυλώνας του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας εκτός υψηλής περιόδου.

Advertisement

Συγκεκριμένα, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση των θερινών μηνών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την πρωτοβουλία για την «Ορεινή Ελλάδα», ενισχύοντας λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και προωθώντας μια πιο ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, διευρύνοντας το κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος.

Advertisement

Στήριξη ΑμεΑ και ενίσχυση οικογενειών

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσονται:

-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος

-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.

Advertisement

Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένη διαδικασία

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:

-Ηλεκτρονικά

-Μέσω ΚΕΠ

-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης

Advertisement

Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Advertisement

Επιδοτήσεις έως 600 ευρώ

Τα ποσά ενίσχυσης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο ταξιδιού και την κατηγορία δικαιούχων.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.

Advertisement