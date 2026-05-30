Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για πρώτη φορά μετά την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από το Μάρτιο του 2021, ο εφετινός Απρίλιος εμφανίζεται πτωτικός ως προς τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, απόρροια της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και των αναταράξεων που αυτή επιφέρει στις αερομεταφορές και τα ταξίδια. Η πτώση του Απριλίου επιβεβαιώνει και την αστάθεια που σημειώνουν στις κρατήσεις τους όλο αυτό το διάστημα οι ξενοδόχοι, δίνοντας μεγάλη σημασία φέτος στο λεγόμενο ‘’last minute’’ δεδομένου ότι πολλοί ταξιδιώτες θα λάβουν τις αποφάσεις για τις διακοπές τους στο… παρά πέντε.

Έτσι, με βάση την επεξεργασία των στοιχείων των αεροδρομίων της χώρας από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ο Απρίλιος έκλεισε πτωτικά σε επίπεδο διεθνών αεροπορικών αφίξεων, στο μείον 1,9%, με ένα σύνολο 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, κατά 30 χιλ. λιγότερες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Advertisement

Advertisement

Σε επίπεδο τετραμήνου και με το δεδομένο των πολύ καλών επιδόσεων των αρχών του έτους – έστω κι αν πρόκειται για τη χαμηλή σεζόν του ελληνικού τουρισμού- για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, καταγράφηκαν 3,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +214 χιλ. ή αλλιώς +6,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Για το μήνα Απρίλιο, οπότε και έχει ξεκινήσει ήδη το θερινό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών ειδικά σε προορισμούς όπως η Κρήτη ή η Ρόδος, η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή είναι ο βασικός λόγος για την πτώση που καταγράφεται για πρώτη φορά στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις μετά από πολλά χρόνια: Στη διάρκεια των τελευταίων 4 και πλέον ετών, από το Μάρτιο του 2021 οπότε και ήταν ο τελευταίος πτωτικός μήνας λόγω του κορωνοϊού, η μοναδική πτώση που καταγράφηκε, η οποία όμως ήταν στα όρια του 0% (-0,4%) ήταν ο Δεκέμβριος του 2024.

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με συνολικά πάνω από 631,5 χιλ. αφίξεις, η πτώση είναι στο -4,8% για τον Απρίλιο, για τη Θεσσαλονίκη η πτώση είναι μικρότερη, κάτω του 1%, στο 0,7 με ένα σύνολο 222,2 χιλ. αφίξεων τον περασμένο μήνα, ενώ μεγαλύτερη είναι η πτώση στη Ρόδο, κατά 8,3% με ένα σύνολο 158,3 χιλ. αφίξεων. Την εξαίρεση αποτελούν το Ηράκλειο και τα Χανιά στην Κρήτη με αύξηση κατά 3% και 21% αντίστοιχα το μήνα Απρίλιο κι ένα σύνολο σχεδόν 259 χιλ. αφίξεων και 88,6 χιλ. αποτυπώνοντας και την ανθεκτικότητα του προορισμού και το ισχυρό brand της Κρήτης, εν μέσω της γεωπολιτικής αστάθειας.



Tα στοιχεία του τετραμήνου

Άνοδος, όπως προαναφέρθηκε, σημειώνεται για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου– Απριλίου 2026, όπου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 2 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,1%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με 651 χιλ. αφίξεις (+3,7%). Στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 304 χιλ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 13,5% ενώ στα Χανιά οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 102 χιλ., αυξημένες με ένα εντυπωσιακό +27,9%.

Στη Ρόδο καταγράφηκαν 179 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5% ενώ στην Κω με 24 χιλ. αφίξεις στο τετράμηνο παρουσιάζεται μείωση 24,4%. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 95 χιλ. με αύξηση 15,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 17 χιλ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση -1,1%.

Η Μύκονος ξεκίνησε τη σεζόν με πτώση και μόλις 8 χιλ. διεθνείς αφίξεις, στο -21,7% ενώ αντίθετα στη Σαντορίνη καταγράφηκαν 26 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,2% μετά από μία κακή χρονιά πέρυσι λογω της σεισμικής δραστηριότητας στις αρχές του έτους.

Στην ανερχόμενη Καλαμάτα που οδεύει προς παραχώρηση μέσα στον Ιούνιο καταγράφηκαν στο α’ τετράμηνο του έτους 12 χιλ. αφίξεις αυξημένες κατά +24%.

Πηγή: newmoney.gr