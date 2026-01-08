Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας, Turkish Petroleum Corporation (TPAO), υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με θυγατρική της γνωστής αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας ExxonMobil, η οποία καλύπτει νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε ανώτατος αξιωματούχος την Πέμπτη.

«Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μεταξύ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου μας, TPAO, και της θυγατρικής της ExxonMobil, ESSO Exploration International Limited, που καλύπτει νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και άλλες πιθανές διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν αμοιβαία», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε δήλωσή του στο X.

Advertisement

Advertisement

«Συνδυάζοντας τις τεχνικές δυνατότητες στην εξερεύνηση και γεώτρηση σε βαθιά νερά με τη διεθνή εμπειρία της ExxonMobil, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα και να ανοίξουμε το δρόμο για νέες ανακαλύψεις», πρόσθεσε.

A Memorandum of Understanding (MoU) in the oil and natural gas sector has been signed between our national oil company TPAO and ExxonMobil affiliate ESSO Exploration International Limited, covering new exploration areas in the Black Sea and the Mediterranean, as well as other… pic.twitter.com/UoT4W6sD1s January 8, 2026

Υπενθυμίζοντας τον στόχο μιας ενεργειακά ανεξάρτητης Τουρκίας, ο υπουργός δήλωσε ότι ενισχύεται η χώρα «μέσω διεθνών συνεργασιών και προχωρά προς την κατεύθυνση να γίνει ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή».

Ο γενικός διευθυντής της TPAO Τζεμ Ερντέμ και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον Aρντιλ υπέγραψαν τη συμφωνία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Νωρίτερα το 2024, η κρατική εταιρεία διαχείρισης αγωγών της Τουρκίας BOTAŞ υπέγραψε επίσης συμφωνία με την ExxonMobil για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια, η Άγκυρα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την εξερεύνηση και την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου.