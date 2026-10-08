Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Arthur Hayes εκτιμά ότι οι μαζικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσουν τελικά σε πλεονάζουσα δυναμικότητα και κατάρρευση της αγοράς.

Η μελλοντική οικονομική κρίση στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να επιφέρει κρατικά πακέτα διάσωσης, γεγονός που θα ωφελήσει σημαντικά τα κρυπτονομίσματα.

Οι εταιρείες τεχνολογίας διοχετεύουν τρισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, παρά το γεγονός ότι πολλοί τελικοί χρήστες παραμένουν οικονομικά μη κερδοφόροι.

Η πιθανή κάμψη της αγοράς τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2027 ή το 2028, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών.

Σύμφωνα με τον Hayes, το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει την άμεση κερδοφορία του κλάδου, ενώ το εναλλακτικό σενάριο προειδοποιεί για άσκοπη σπατάλη κεφαλαίων.

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Οτιδήποτε νέο συνοδεύεται και με την ανάλογη υπερβολή. Ετσι και η τεχνητή νοημοσύνη που ξεκίνησε δειλά αλλά με πολλές υποσχέσεις έχει καταφέρει να κυριεύσει κυριολέκτικά τα πάντα προκαλώντας ακόμη και φόβο για την πορεία της. Όμως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της BitMEX, Arthur Hayes εκτιμά ότι κι αυτή θα καταλήξει σε ένα γνώριμο σενάριο: «υπερβολικές επενδύσεις, κατάρρευση της αγοράς και, εν τέλει, ένα πακέτο διάσωσης που θα ωθήσει τις τιμές των κρυπτονομισμάτων σε υψηλότερα επίπεδα» όπως εκτιμά

Ο Hayes, συνιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα Maelstrom, δήλωσε στο CNBC στο συνέδριο Gamma Prime Investing στη Σιγκαπούρη, ότι η ανθρωπότητα «σπαταλά τρισεκατομμύρια δολάρια» για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers) για την τεχνητή νοημοσύνη.

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Η μαζική ανάπτυξη κέντρων δεδομένων θα καταστήσει τελικά την υπολογιστική ισχύ της Τεχνητής Νοημοσύνης «εξαιρετικά φθηνή και άφθονη», ανέφερε ο Hayes.

Η πρόβλεψή του έρχεται σε αντίθεση με τις τεράστιες επενδύσεις που διοχετεύονται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κερδίσουν το στοίχημα της υπολογιστικής ισχύς που απαιτείται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ολοένα και πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Hayes εκτιμά όμως, ότι αυτή η επέκταση θα οδηγήσει τελικά σε πλεονάζουσα δυναμικότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια κάμψη που, κατά την άποψή του, θα ωφελήσει τελικά τα κρυπτονομίσματα.

Το παράδειγμα της κρίσης του 2008

«Αν μελετήσει κανείς την οικονομική ιστορία και κάθε σημαντική τεχνολογική εξάπλωση, διαπιστώνει ότι πάντα παρατηρείται υπερβολική ανάπτυξη υποδομών. Πάντα ακολουθεί μια κατάρρευση και πάντα έπεται ένα πακέτο διάσωσης όπως στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 αλλά και σε άλλες τοπικές κρίσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο η άποψή του ότι σε περιπτώσεις πλεονάζουσαν ρευστότητας κερδισμένοι είναι όσοι επενδύουν σε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα.

«Επομένως γνωρίζουμε ποιο περιουσιακό στοιχείο θα έχει την καλύτερη απόδοση όταν έρθει η ώρα της διάσωσης», τονίζει ο Hayes, προσθέτοντας ότι «απλώς χρειάζεται υπομονή».

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Οι SpaceX, OpenAI και Anthropic συγκαταλέγονται στους τελικούς χρήστες που τροφοδοτούν τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, ωστόσο καμία από αυτές τις εταιρείες δεν είναι κερδοφόρα, επισήμανε ο Hayes. Μόλις ολοκληρωθούν τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται υπό κατασκευή, οι πάροχοι υποδομών θα απαιτήσουν πληρωμή για την υπολογιστική ισχύ που έχουν δεσμευτεί να παρέχουν σε αυτές τις εταιρείες.

Αυτό ενδέχεται να συμβεί στα τέλη του 2027 ή το 2028, όταν θα έχει παραδοθεί ένα μεγάλο μέρος της νέας δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων.

Το καλό και το κακό σενάριο

Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτήν της τεχνητής Νοημοσύνης υπάρχει το καλό και κακό σενάριο.

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Σύμφωνα με τον Hayes, το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστεί «τόσο χρήσιμη» μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ώστε η ζήτηση θα αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που οι εταιρείες του κλάδου να καταστούν κερδοφόρες.

Το άλλο σενάριο, όχι κατ΄ ανάγκη απαισιόδοξο, είναι όλες αυτές οι επενδύσεις να μην αποδόσουν το μέγιστο των προσδοκιών τους υποστηρίζοντας ότι, ιστορικά, οι μεγάλες τεχνολογικές αναπτύξεις έχουν οδηγήσει σε υπερβολική επέκταση των υποδομών και την επένδυση τρισ. δολαρίων πολλά από τα οποία θα τελικά θα ξοδευτούν άσκοπα.

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